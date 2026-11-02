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數產署示警網贈競選小物成詐騙誘餌 提醒4招防範

中央社／ 台北2日電

近期有民眾在社群平台看到免費贈送競選小物的貼文，對方聲稱只需完成實名認證並負擔運費，民眾依指示操作後卻落入詐騙陷阱。數發部數產署提醒，看到免費贈品訊息應先查證，切勿隨意點擊陌生連結，並慎防假客服；若涉及金融操作，更應提高警覺。

數產署指出，有民眾在社群平台看到免費贈送競選小物的貼文，對方聲稱只要留言登記、完成實名認證並負擔運費，就能收到小物。民眾依照私訊提供的連結進入網頁，過程中轉向所謂的「線上客服」求助。假客服以「金流驗證」為由，要求民眾操作金融服務，並提供身分證字號、提款序號及密碼等資訊，最終導致帳戶存款遭盜領。

數產署分析，詐騙集團利用「免費贈送競選小物」、「粉絲自製應援小物」等貼文吸引民眾留言或私訊，再假冒物流寄送服務，聲稱只要完成實名認證並支付運費，就能領取小物。當民眾點擊對方提供的連結後，可能進入偽冒物流平台的網頁，並被引導加入假的LINE客服帳號。

數產署表示，假客服常以「實名認證未完成」、「帳號異常」或「金流驗證」等理由，要求操作網路銀行、無卡提款功能，甚至提供提款序號、密碼或驗證碼。一旦依照指示操作或交出重要金融資訊，就可能造成財產損失。

數產署提醒4大防範方式，第1，看到免費贈送、只需支付運費的貼文，應先確認發布者身分及活動真實性，避免直接點擊私訊中的不明網址。第2，認明官方服務管道，慎防假客服，如需確認物流寄送或實名認證流程，應自行前往官方網站或APP查詢，不要僅憑對方提供的網頁或LINE帳號判斷真偽。

數產署表示，第3，若對方要求操作網路銀行、無卡提款，或提供提款序號、密碼及OTP驗證碼，務必立即停止操作，切勿將金融交易當成領取贈品的驗證程序。第4，若已提供金融資訊或發現帳戶異常，應聯繫銀行官方客服，並保留貼文、對話、可疑網址及交易紀錄，儘速報案，若遇疑似詐騙，也可善用「網路詐騙通報查詢網」查詢或通報，共同防範網路詐騙。

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