詐騙集團已將目標轉向「電子支付工具」，利用假一頁式網頁、假快遞、假客服等釣魚手法，誘騙民眾交付個資與關鍵驗證碼。圖：刑事局提供

詐騙集團洗錢手法再度翻新，過往詐團多以收購或騙取實體金融帳簿、卡片作為洗錢工具，近期警方發現，詐騙集團已將目標轉向「電子支付工具」，利用假一頁式網頁、假快遞、假客服等釣魚手法，誘騙民眾交付個資與關鍵驗證碼，隨後強行綁定「電子支付帳戶」進行洗錢，導致無辜民眾在不知不覺中淪為詐欺共犯。

中部一名許姓女子，於今年6月中旬，在FB購買縫紉機，隨後收到賣家訊息，宣稱將透過黑貓宅急便配送商品，對方隨即傳來一個極度逼真的假快遞網頁連結，要求被害人點擊進入填寫配送資料。

被害人依約填寫後，詐團食髓知味，再度假冒黑貓宅急便名義，聲稱「帳戶遭到凍結，導致物流作業異常」，指引被害人點擊網站上的客服連結。被害人點擊後被引導加入一個虛假的LINE客服帳號。該假客服以「需進行實名制認證以解凍帳戶」為由，誘騙被害人提供身分證字號、出生年月日及銀行帳戶帳號。隨後，詐團利用這些個資在後台發動電子支付綁定程序，被害人在未察覺異狀下，將手機剛收到的簡訊驗證碼一併交付給假客服。

直到2天後，被害人愈想愈不對勁，主動向銀行申請凍結帳戶，但為時已晚，詐團早已利用騙來的個資與驗證碼，成功綁定了「街口支付」、「愛金卡（icash Pay）」及「全盈+PAY」等數個主流電子支付工具，並將該帳戶作為詐欺贓款的洗錢轉帳管道，帳戶在當時已被灌入大量異常金流，才驚覺遭詐並向警方報案。

刑事警察局呼籲，「電子支付工具」因具備開戶便利、轉帳迅速等特性，已成為詐騙集團眼中的洗錢新寵，民眾網購時務必提高警覺，切勿點擊來路不明的簡訊、網頁連結。簡訊驗證碼等同於網路交易的個人簽名與通行密碼，在任何情況下都絕不可交付給任何人，民眾若發現帳戶有異常登入或綁定情形，應立即聯繫銀行掛失，並撥打165反詐騙專線或110報案求助，以免淪為詐騙集團的洗錢工具。

本文章來自《桃園電子報》。原文：電子支付成洗錢新工具！刑事局警告網購「遇1事」千萬別做