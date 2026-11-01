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朋友的朋友介紹投資股票…永和女險匯500萬元遭詐 警銀聯手攔阻

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市永和區蕭姓女子日前透過「朋友的朋友」介紹投資股票，前往國泰世華銀行永和分行，準備一口氣匯出500萬元，行員察覺異狀，上前關懷詢問，卻發現蕭女無法提出具體投資資料，懷疑遇上假投資詐騙，立即通報警方。經警銀聯手勸說，蕭女最終打消匯款念頭，保住500萬元積蓄。

警方指出，蕭女日前前往國泰世華銀行永和分行，表示要匯款500萬元投資股票，行員詢問投資管道及相關細節，蕭女稱是透過朋友的朋友介紹，卻無法提供具體投資資料，行員擔心她落入詐騙陷阱，立即通知永和警分局派員到場。

警方到場了解後，研判疑似假投資詐騙，隨即向蕭女說明常見詐騙手法，提醒投資群組、不明投資APP可能暗藏陷阱，切勿因親友介紹或高獲利話術，便輕信對方要求匯款。

經警方與銀行行員耐心勸說，蕭女逐漸察覺投資風險，決定取消匯款，成功攔阻500萬元資金匯出，避免可能遭受鉅額財產損失。

永和分局提醒，詐騙集團常透過親友介紹、投資群組及假投資APP取得民眾信任，再以高獲利、穩賺不賠等話術誘騙投入資金。民眾投資前應確認平台及業者是否合法，勿任意點擊不明連結或匯款至陌生帳戶，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110查證。

國泰世華銀行永和分行行員發現蕭姓女子欲匯款500萬元，卻無法提出具體投資資料，立即通報永和警方協助攔阻。圖／永和分局提供
國泰世華銀行永和分行行員發現蕭姓女子欲匯款500萬元，卻無法提出具體投資資料，立即通報永和警方協助攔阻。圖／永和分局提供

永和 股票 朋友 詐騙

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