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網購交出OTP察覺異常已中招！刑事局：電子支付工具成詐團洗錢新寵

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詐欺集團過去多吸收實體金融帳簿、金融卡作為洗錢工具，近期警方卻發現，越來越多詐團將「電子支付工具」視為目標，利用假一頁式網頁、假快遞、假客服等釣魚手法，誘騙民眾交付個資及驗證碼，強行綁定「電子支付帳戶」進行洗錢，導致民眾不知不覺淪為詐欺共犯。

中部一名許姓女子今年6月中旬在臉書上購買縫紉機，賣家傳訊稱將透過黑貓宅急便配送商品，並傳來假快遞網頁連結（ https://www.t-cat.vom.tw.lsp.shop/... ），要求被害人點擊進入填寫配送資料。

許女依指示填寫送出後，詐團再度以黑貓宅急便名義傳訊稱「帳戶遭到凍結，導致物流作業異常」，指引許女點擊網站上的客服連結。

許女點擊客服連結後，被引導加入一個虛假的LINE客服帳號。假客服以「需進行實名制認證以解凍帳戶」為由，誘騙許女提供身分證字號、出生年月日及銀行帳戶帳號。

詐團得手許女個資後，從後台發動電子支付綁定程序，許女在未察覺異狀下，將手機剛收到的簡訊驗證碼一併交付給假客服，不知不覺協助詐團完成電子支付綁定流程。

事發2天後，許女愈想愈不對勁，主動向銀行申請凍結帳戶，但為時已晚，詐團早已利用騙來的個資與驗證碼，成功綁定了「街口支付」、「愛金卡（icash Pay）」及「全盈+PAY」等數個電子支付工具，並將該帳戶作為詐欺贓款的洗錢轉帳管道，帳戶已被灌入大量異常金流，許女驚覺遭詐報警處理。

刑事警察局指出，「電子支付工具」因具備開戶便利、轉帳迅速等特性，已成為詐騙集團眼中的洗錢新寵，民眾網購時務必提高警覺，切勿點擊來路不明的簡訊、網頁連結。

簡訊驗證碼（One Time Password，簡稱OTP）等同於網路交易的個人簽名與通行密碼，在任何情況下都絕不可交付給任何人，民眾若發現帳戶有異常登入或綁定情形，應立即聯繫銀行掛失，並撥打165反詐騙專線或110報案求助，以免淪為詐騙集團的洗錢工具。

刑事警察局指出，「電子支付工具」因具備開戶便利、轉帳迅速等特性，已成為詐騙集團眼中的洗錢新寵。圖／警方提供
刑事警察局指出，「電子支付工具」因具備開戶便利、轉帳迅速等特性，已成為詐騙集團眼中的洗錢新寵。圖／警方提供

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