高雄女銀行匯款23萬稱網購買藥 警提問她支吾其詞…事有蹊蹺

越南籍阮姓女子前天下午1時許至高市楠梓區陽信銀行匯款台幣23萬元，行員察覺有異報警，警方趕抵詢問，阮女神色緊張稱「網購買藥」，卻答不出買藥原因，支吾其詞，警方懷疑遭假投資詐騙，分析詐團話術後，阮女驚覺受騙打消匯款。

楠梓警分局右昌派出所前天下午1時許，接獲陽信銀行通報，指民眾臨櫃匯款在關懷提問下研判女子疑似遭詐騙，請求警方到場協助。

線上警網到場了解，得知37歲越南籍阮姓女子見警方神色慌張，稱「網購買藥」才臨櫃匯款台幣23萬元，警方詢問阮女資金用途、為何買藥，阮女支吾其詞。

警方安撫阮女情緒，研判她落入假投資陷阱，當下分析詐騙集團話術後，阮女才驚覺遭詐騙，當場打消匯款念頭，並感謝警方與行員保住她的積蓄。

越南籍阮姓女子前天下午1時許至高市楠梓區陽信銀行匯款台幣23萬元，稱要網購買藥，警方及時阻詐。記者石秀華／翻攝