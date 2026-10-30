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刑事局攜7業者推淨線專案 下架近30萬筆涉詐帳號

中央社／ 台北30日電

內政部警政署刑事警察局長邱紹洲今天說，為從源頭降低詐欺集團接觸民眾及取得帳號機會，今年4月起攜手7平台業者推動「淨線專案」，已下架近29.5萬筆涉詐帳號。

刑事局舉行165打詐儀錶板和淨線專案成果記者會，邱紹洲表示，去年下半年就開始清理涉詐帳號工作，與通訊軟體LINE平台業者合作下架超過7.3萬筆涉詐帳號。

邱紹洲說，在既有基礎下，今年擴大結合包括LINE、智冠科技、露天市集、遊戲橘子、蝦皮購物、8591寶物交易網及Yahoo拍賣等網路、遊戲及電商業者，累計下架近29.5萬筆涉詐帳號，創公私協力打詐最大規模處置成果。

面對詐騙模式改變，邱紹洲表示，專案小組透過整合分析全國詐欺案件情資，分析詐欺集團異常帳號創設情形，並將相關風險特徵提供平台運用，協助優化帳號驗證機制、清查既有高風險及關聯帳號，於帳號申設階段強化異常風險辨識及阻斷措施。

他說，依「165打詐儀錶板」統計，今年9月全國電信網路詐騙案件受理1萬775件、財損新台幣39億3572萬餘元；較去年同期受理1萬2428件、財損55億3626萬餘元，分別下降13.3%及28.9%，顯示在科技偵查、公私聯防及各項防詐措施持續推動下，整體詐欺案件數及財損呈下降趨勢。

刑事局透過新聞稿表示，詐欺集團大量利用社群平台、通訊軟體及網路交易平台申設帳號、刊登詐騙訊息，為從源頭降低詐欺集團接觸民眾及取得帳號機會，推動「淨線專案」，共同強化涉詐帳號治理及跨平台聯防機制，大規模下架涉詐帳號，逐步建構更安全、可信賴且具韌性數位防禦網路。

下架 刑事局 Yahoo

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