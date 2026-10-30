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6車手假冒投資專員取款804萬元 兩車手被判徒兩年併科罰金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蕭姓、呂姓兩名詐欺集團車手，依詐團成員指示到彰化縣彰化市向被害人分別收取100萬元、130萬元，落網後未與被害人達成和解並賠償損失。彰化地院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處蕭男有期徒刑2年1月，呂男2年，分別併科罰金5萬元、4萬元。

判決書指出，詐欺集團在臉書刊登假投資廣告，假冒「財欣國際證券」客服人員與被害民眾聯絡，彰化縣一名女子對投資飆股高獲利絕不賠錢信以為真，聽從「客服」指示陸續交付35萬元、100萬元等六次現金給「財欣國際股資股份有限公司」專員。

蕭、呂二人及董姓女子、江姓男子等6人加入詐團擔任取款車手（董、江等4人另案審理），接受假冒「財欣國際證券」成員指示，向被害女子收取現金，六次合計804萬5313元，車手拿到錢再依詐團指示交給不詳成員或丟包到指定地點。當被害女子要求出金卻遭各種理由拒絕始知受騙，警方受理後循線逮車手。

6名車手僅范姓車手矢口否認犯行，蕭姓等5名車手均坦承全部犯罪事實，蕭姓、呂姓男子均否認獲取報酬。

彰化地院審酌，蕭、呂二人涉詐金額各130萬元、100萬元，且參酌兩人各有類以案件經法院判決的素行，兼衡均坦承犯行，但迄未填補被害人所受損失的犯後態度，暨兩人的智識程度、收入、家庭經濟收入等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

蕭姓、呂姓兩名詐團車手分別向被害人收取100萬元、130萬元，迄今未賠贘被害人損失，均依三人以上共同犯詐欺取財罪，蕭男被判有期徒刑2年1月，呂男2年。記者簡慧珍／攝影
蕭姓、呂姓兩名詐團車手分別向被害人收取100萬元、130萬元，迄今未賠贘被害人損失，均依三人以上共同犯詐欺取財罪，蕭男被判有期徒刑2年1月，呂男2年。記者簡慧珍／攝影

車手 詐團 彰化

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