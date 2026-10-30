台中婦稱匯50萬裝潢女兒家 警銀聯手攔阻假投資

台中周姓婦人日前誤信假投資詐騙，前往銀行欲匯款新台幣50萬元，並依對方指示稱「女兒住家裝潢費」。經行員察覺有異通報，員警到場致電其女兒戳破謊言，成功攔阻詐騙。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員28日上午10時多，接獲轄內國泰世華銀行行員報案，指有婦人欲轉匯大額存款疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，50多歲的周姓婦人日前加入某投資群組，在自稱理財專員的網友慫恿下，決定投入50萬元投資，並在對方指示下，當天前往銀行，稱「女兒住家要裝潢」欲轉帳至指定帳戶，行員發現有異報案。

員警到場後，婦人仍堅稱資金為女兒家裝潢用，警方要求致電給周婦女兒求證，其女兒接聽電話後直說「沒這回事」。經員警向婦人說明相關詐騙手法並告知投資應循正當管道，她才驚覺自己險遭詐財，頻向警方及行員致謝。