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詐團濫用LINE語音驗證大量養號 刑事局聯7業者下架近30萬個帳號

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

詐騙集團竟利用原本方便視障者使用的LINE語音驗證功能，大量申設帳號作為詐騙工具。刑事警察局今天開記者會，公布警方自4月起與LINE、蝦皮購物等7大業者合作，累計下架近29.5萬筆涉詐帳號，其中LINE就占約26萬筆，LINE也已暫停語音驗證管道；據警方統計，今年9月全國電信網路詐騙受理件數、財損較去年同期分別下降13.3％及28.9％。

LINE原本為方便視障及特殊需求使用者，提供透過電話語音取得驗證碼的認證方式，不料詐團利用特定電信業者門號及驗證機制漏洞，大量申設或冒用LINE帳號，再用於假網拍、假投資等詐騙。警方與LINE合作清查後，發現約26萬筆帳號涉及這類異常申設情形，分批停權處理，並保留正常使用者提出身分證明、申請恢復帳號的管道。

刑事局表示，今年4月起推動「淨線專案」，聯合LINE、智冠科技、露天市集、遊戲橘子、蝦皮購物、8591寶物交易網及Yahoo拍賣等7大業者，分析詐騙集團大量申設帳號的異常特徵，由業者清查高風險及關聯帳號，並強化新帳號申請時的驗證機制，至今已下架近29.5萬筆涉詐帳號，創下公私協力打詐最大規模紀錄。

警方分析，詐團近年逐漸改變手法，去年7月起，假網拍詐騙受理件數已超越假投資詐騙。歹徒經常先在Facebook、Instagram、Threads等社群平台刊登低價商品、免費贈送或結緣品等貼文，吸引民眾留言或私訊後，再要求加入LINE聯繫，藉由一對一聊天誘騙被害人提供個資、操作金融帳戶，甚至匯款。

刑事局統計，今年9月全國電信網路詐騙受理1萬775件、財損39億3572萬餘元，較去年同期1萬2428件、財損55億3626萬餘元，分別減少13.3％及28.9％。在業者分批停權期間，今年5月詐騙財損46.53億元，至7月降至36.29億元，減少10.24億元、約22％，警方認為跨平台聯防及帳號源頭管理，有助減少詐團接觸民眾的機會。

刑事局也提醒，隨著年底選舉逼近，詐團可能假冒候選人或競選團隊，利用免費贈送競選小物吸引民眾留言「＋1」，再誘導加入LINE，以實名認證、物流或金流驗證等理由騙取個資及金融資料，民眾若遇要求操作網路銀行或提供驗證碼，應提高警覺。

警方自4月起與LINE、蝦皮購物等7大業者合作，下架近29.5萬筆涉詐帳號，刑事局今天開記者會，8591法務副理謝官翰（由左至右）、資訊科長施能新、刑事局科技中心主任蕭瑞豪、雅虎公共事務部經理陳蔚菁、智冠科技法務處課長劉昱瑋、LINE公司公共事務部副總經理林若凡、刑事局長邱紹洲、蝦皮資深部長廖君凰、遊戲橘子公關主任林恩如、露天市集平台風險管理科副理崔屹、詐防中心主任張文源、詐防中心督察李奇勳一起合影。記者廖炳棋／翻攝
警方自4月起與LINE、蝦皮購物等7大業者合作，下架近29.5萬筆涉詐帳號，刑事局今天開記者會，8591法務副理謝官翰（由左至右）、資訊科長施能新、刑事局科技中心主任蕭瑞豪、雅虎公共事務部經理陳蔚菁、智冠科技法務處課長劉昱瑋、LINE公司公共事務部副總經理林若凡、刑事局長邱紹洲、蝦皮資深部長廖君凰、遊戲橘子公關主任林恩如、露天市集平台風險管理科副理崔屹、詐防中心主任張文源、詐防中心督察李奇勳一起合影。記者廖炳棋／翻攝

詐防中心督察李奇勳今天在刑事局記者會上報告詐欺趨勢。記者廖炳棋／翻攝
詐防中心督察李奇勳今天在刑事局記者會上報告詐欺趨勢。記者廖炳棋／翻攝

LINE 詐團 語音 刑事局 詐騙集團

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