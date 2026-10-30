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招募志工供餐給車馬費再誘騙投資 高雄近2月50人上當損失逾5000萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

詐騙集團假借公益名義吸金，連熱心做公益的民眾也成為肥羊。高雄市警方發現，詐團利用「華生株式會社」名義，以淨灘、關懷長者等公益活動招募志工，提供車馬費、免費餐盒博取信任，再誘騙民眾加入高利投資群組。近2個月高雄已有約50人受騙，遭騙存款總額6500餘萬元。

據了解，華生株式會社的詐騙手法，半年前就有人在網路社群貼文提及家人險些被騙，警方也不諱言受騙人從北部擴散到南部，高雄從9月間就有人報案受騙。

據高雄市刑警大隊統計，9月間高雄傳出有人受騙，至今已有約50人為做公益卻上當，受騙總額6500餘萬元。

高雄市刑大表示，詐團打出「號召志工淨灘、關懷長者，出席還能現領千元車馬費與餐盒」為誘餌，專門鎖定退休族及菜籃族長輩，博取信任後再誘導加入高利息投資方案，全台已有上千人受害、損失金額驚人，提醒民眾提高警覺，切勿輕信「保證保本、超高月息」的虛假投資。

警方了解，詐團以「醫療研發專案」，宣稱投資數萬至數十萬元，短短10多天便可獲取超額分紅，並贈送黃金飾品、名牌禮品，甚至發放偽造的VISA卡，初期給予小額分紅，讓長者紛紛掏出退休老本、抵押房產借貸重金加碼後，便全面關閉提現功能、解散群組捲款潛逃，被害人這才驚覺血本無歸，淪為龐氏騙局的最後一隻老鼠。

詐團以「華生株式會社」，假藉慈善公益名義騙人上當。記者林保光／攝影
詐團以「華生株式會社」，假藉慈善公益名義騙人上當。記者林保光／攝影

志工 高雄 詐騙集團

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