鹿港女子誤信「隔空問診」假中醫 付款配藥前被警攔下

彰化縣鹿港鎮施姓女子在臉書看到中醫諮詢廣告，依網站提供的LINE帳號聯繫，對方自稱中醫師詳細詢問病情、討論中藥治療，並聲稱配藥後可以貨到付款。施女不疑有他，準備進一步接受治療，家屬察覺有異及時通知警方，經員警勸說及查證，才揭穿假中醫師的詐騙伎倆，保住荷包。

鹿港警分局海埔派出所警員陳文翔日前執行查察勤務，接獲通報指有女子疑似遭詐騙，立即前往了解。經家屬說明，施女是在臉書看到中醫諮詢廣告，隨後透過網站提供的LINE帳號，與自稱中醫師的人聯繫，詢問中藥治療細節，對方則以配藥後貨到付款方式誘騙。

員警進一步詢問施女是否曾親眼見過該名中醫師，施女坦言雙方從未見面，只有透過LINE聯繫，警方研判是典型網路詐騙，除提供多起詐騙案例耐心說明，也撥打165反詐騙專線協助查證，終於讓施女驚覺受騙，立即刪除對方聯絡方式，避免後續金錢損失。

警方提醒，網路社群廣告真假難辨，民眾切勿輕信來路不明的醫療諮詢或購藥資訊，更不要輕易加入陌生LINE帳號私下交易，遇有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙陷阱。