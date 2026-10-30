母拿亡夫遺產房借400萬全遭詐光「孩子房產也押了」法官出手救回

新竹范女丈夫去年過世，留下竹北房地由她與2名子女共同繼承，她卻以遺產房地信託、抵押借款400萬元，之後款項全遭詐騙。子女提告，法官認為處分未成年子女繼承財產並非為孩子利益，判信託、抵押均無效，應塗銷登記。

判決書指出，范女丈夫2025年6月27日死亡，留下新竹縣竹北市3筆土地及1棟3層樓住宅，由范女與2名子女共同繼承，其中1名子女仍未成年，繼承取得的房地屬於其特有財產。

丈夫過世約5個月後，范女於2025年11月27日向劉男等人借款400萬元，並將上述遺產房地辦理信託及最高限額抵押權設定，擔保400萬元債務。范女主張，已成年子女同意借款，她也以法定代理人身分代表未成年子女同意，借錢是因丈夫過世後與公婆相處不睦，準備另覓住處。

不過范女在法院坦承，400萬元拿到後並未分給2名子女，且款項後來全數遭詐騙。協助辦理登記的人員也證稱，相關程序完成、錢領走約2周後，范女又想借錢，因金額龐大卻迅速花完令他感到奇怪，范女才透露自己遭到詐騙。

法官認為，未成年子女因繼承取得的財產屬特有財產，父母若非為子女利益，不得任意處分。范女借來的400萬元未交給未成年子女，實際用途又與孩子利益無關，最終甚至遭詐騙殆盡，因此范女代理孩子同意信託及抵押，屬無權代理，孩子一方既已明確拒絕承認，對其不生效力。

法官指出，這批遺產房地屬3名繼承人公同共有，處分原則上須全體同意，其中未成年子女部分既不生效力，就等於未取得全體共有人有效同意，因此信託及抵押行為全部無效。

至於400萬元借款，法官也發現款項全由范女取得，2名子女分文未拿，借款書的債權人欄甚至空白，無法證明2名子女與劉男等人確有借貸合意。法官因此判信託、抵押均無效，400萬元借款債權對2名子女不存在，劉男等人並應塗銷相關信託及抵押權登記。全案可上訴。