網路社群認乾女兒遭詐80萬元 女車手落網被判徒刑1年3月

鄭姓女子加入詐欺集團擔任車手，接受指示下載偽造大華銀證券投資信託公司的工作證等文件，今年3月到彰化縣某麥當店後方停車場，向被害人出示偽造證件後取收80萬元「投資款」。彰化地方法院審 ，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處鄭女有期徒刑1年3月。

判決書表示，通訊軟體LINE暱稱「老公」、「張芯如」等三人以上成年組成詐欺集團，先由「張芯如」在臉書結識被害人，雙方互加LINE並互稱乾媽、乾女兒，「張芯如」以乾女兒身分建議投資飆股保證高獲利，被害人信以為真，約定時間和地點交付80萬元，

鄭女今年2月加入「老公」詐團，依「老公」指示下載「老公」LINE傳送的偽造大華銀證券投資信託公司工作證、收款憑證等文件，再到彰化縣某麥當勞店後方停車場，向被害人出示偽造工作證等文件後收取80萬元。

鄭女被警方循線逮捕，在偵查時供稱，總共為「老公」收款3次，前兩次依「老公」指示搭計程車到指定地址，把款項交給向她打招呼的人，事後獲得1萬3千元報酬。

彰化地院審酌，鄭女僅擔任取款車手的角色，兼衡犯後始終坦承犯行但尚未與被害人達成和解或調解獲得諒多的態度、犯罪動機、前科素行、自陳教育程度、家 庭經濟身體狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。