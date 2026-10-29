刑事警察局受南山人壽邀請，參與「南山原鄉關懷列車」，主動走進部落，將識詐知識送到長輩身邊。圖：刑事局提供

提到高齡詐騙，多數民眾首先想到的往往是假檢警、假投資，然而，刑事警察局統計發現，115年1月至9月，65歲以上民眾遭詐騙案件中，以「假網拍詐騙」最為常見，占高齡被害案件26.42%；假投資詐騙則占高齡被害總財損47.19%，為財損占比最高的詐騙類型。隨著智慧型手機普及，網路購物及社群平台早已深入各個年齡層，詐騙風險也不再受年齡與地域限制。為讓識詐資源深入偏遠地區，刑事警察局受南山人壽邀請，參與「南山原鄉關懷列車」，主動走進部落，將識詐知識送到長輩身邊。

刑事局透過在地活動與面對面交流，讓長輩在熟悉的生活環境中認識詐騙手法。圖：刑事局提供

南山人壽長期投入原鄉關懷，今年進一步結合刑事警察局的識詐專業，將健康照護延伸至財產安全。雙方首站前進桃園市復興區，將識詐知識帶進部落，接下來更將深入台東縣金峰鄉，持續把關懷與守護送往山的另一邊，讓更多原鄉長輩感受到識詐服務的溫度。透過在地活動與面對面交流，讓長輩在熟悉的生活環境中認識詐騙手法，將識詐觀念融入日常生活。

此次活動以長輩常遇到的假網拍、假投資及假檢警等詐騙情境為主題，規劃真實案例解說、互動問答及趣味闖關，帶領長輩辨識可疑購物連結、假冒客服及保證獲利等常見話術。現場透過生活化案例及輕鬆互動，將複雜的詐騙手法轉化為容易理解的識詐知識，讓長輩不僅聽得懂，更能在遇到類似情況時及時察覺異常、避免受騙。

刑事局表示，「山路再遠，守護民眾的腳步不能停。」每一筆積蓄，都是長輩多年辛勤努力的成果，識詐工作不只是提醒民眾小心受騙，更是守護每個家庭安穩生活的重要責任。未來將持續結合民間企業與在地資源，讓識詐宣導深入更多偏遠地區，縮短城鄉間的資訊落差。刑事局也提醒，如遇有詐騙疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡詐騙最常見竟是假網拍！刑事局深入桃園原鄉教識詐