北市婦一個月遭假投資詐騙450萬…還要再領150萬 警火速逮車手

台北市72歲陳姓婦人退休後在網上誤信假投資廣告，遭詐騙集團以「穩賺不賠」話術誘騙，一個多月之內，先後面交4次、慘賠450萬元，陳婦日前再接獲詐團指示，要至銀行提領150萬元，所幸行員察覺有異報警，陳婦才知受騙，隨後配合警方誘捕詐騙集團車手。林姓車手落網稱沒工作才幫忙取錢，不知是詐騙，警詢後被依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊諭令限制住居。

警方調查，陳婦8月時在網上廣告看到假投資美股訊息，加入對方LINE帳號後落入圈套，9月1日、9月8日、9月15日、10月8日先後4次面交，投資金額也越來越大，分別是50萬、100萬、150萬、150萬，共450萬元。

詐團見陳婦上鉤，之後又要求陳婦再補交150萬元「投資款」，陳婦16日要至銀行要提領時，行員發現鉅額現金耐心關懷，提問時發現有異，懷疑遭詐騙報警。

轄區中山分局長春路派出所獲報趕抵，向陳婦耐心解釋假投資「保證獲利」等典型詐騙套路，陳婦才恍然大悟，並表達願意配合警方誘捕車手。

警方隨即組專案小組，確認詐團與陳婦約定17日在她住處附近公園面交，預先安排便衣警力埋伏，見56歲林姓車手現身立刻上前逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，林男沒有詐欺前科，到案後供稱以為只是幫忙取錢、不知是違法；台北地檢署複訊後，諭令限制住居。