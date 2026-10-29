自稱台積電法務 無照男假冒律師代撰答辯狀遭起訴詐欺

新竹一名王姓男子明知自己未取得律師資格，竟透過社群軟體向民眾吹噓自己曾任檢察官、台積電法務人員且具律師資格，誆稱「有證照但沒有在執業」、「我寫很多位勝訴了」等語，藉此招攬代撰刑事答辯書狀，一名薛姓民眾信以為真，繳了委任費後才驚覺受騙，檢方認定王男涉犯詐欺取財及違反律師法等罪嫌，依法提起公訴。

起訴書指出，王姓男子意圖為自己不法之所有並營利，於去年8月期間透過臉書暱稱「Hoo Wooo」及通訊軟體LINE聯繫薛姓民眾，王男向薛民佯稱自己具備律師資格，且曾擔任過檢察官與台積電公司法務人員，並誇口「有證照但沒有在執業」、「我寫很多位勝訴了」。

雙方隨後於同年8月14日下午2時13分許，相約在高雄市苓雅區中正一路上的全聯福利中心內碰面，由薛民當場交付現金5000元給王男，委託其代撰涉案之刑事答辯書狀，不過薛民事後發覺情況有異，隨即向苓雅警分局報案，全案因此曝光。

高雄地檢署檢察官認為，王男未取得律師資格，意圖營利而辦理訴訟事件，並以詐術使人交付財物，涉嫌普通詐欺罪，以及違法律師法第127條第1項之無律師證書而圖利辦理訴訟事件罪，除起訴外，還將沒收其犯罪所得。