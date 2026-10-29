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違規前科累累…仁武月子中心颱風夜趕走產婦 2負責人涉詐10萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導

高雄仁武區一處月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，家屬氣憤指控「欺人太甚」。警方到場排解，業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現，這家月子中心不僅財務困難且違規挨罰，卻仍持續吸金，廿五日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以十萬元交保

衛生局表示，二○二二年起多次稽查，發現這家月子中心應設護理機構而未申設，非法執行護理（醫療）行為，違反護理人員法第十六條等規定，迄今年二月累計裁罰九次，金額達二三一萬元。

廿三日薔琵颱風來襲，傳出經營不善的這家月子中心竟在風雨交加夜晚要求產婦離開，家屬氣得在社群平台發文，指弟媳才剛入住不到五天就被趕出來，大批網友直呼太過分、真的很扯。

仁武警分局獲報到場，張姓現場負責人辯稱是人力調整，將與律師商討賠償。但橋頭地檢署廿四日接獲月子中心疑似惡意倒閉情資，廿五日持搜索票前往營業處所及徐姓負責人戶籍地搜索，查扣帳冊、手機等證物，傳喚多名證人，並拘提徐、張兩名負責人到案，釐清案情。

檢方初步調查，月子中心去年起財務就出狀況，且違反護理人員法等相關規定，多次遭到裁罰，徐姓、張姓負責人明知財務惡化，今年四月至十月間仍持續收住產婦，收取大筆款項。檢察官訊問後，認定徐女、張男涉犯刑法詐欺等罪嫌重大，但考量二人已到案且相關證物均已遭查扣，無羈押必要，分別諭知以十萬元具保，並均限制住居及出境、出海。

仁武 月子中心 交保

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