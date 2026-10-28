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婦誤信免費送媽祖背包險受騙匯款 永和警ATM前及時攔阻

中央社／ 新北28日電

新北市永和一名7旬婦人誤信網路「免費送媽祖背包」訊息，詐騙集團稱需實名認證，指示其前往ATM操作匯款，警方獲報後火速趕抵阻止婦人按下確認鍵，成功保住2.7萬元積蓄。

新北市警察局永和分局表示，70歲劉姓婦人日前在網路看到免費贈送媽祖背包的貼文後，與對方聯繫，對方佯稱要完成「實名認證」才能領取贈品。劉婦不疑有他，依詐騙集團指示前往操作自動櫃員機（ATM），一邊與對方視訊通話，一邊輸入指定帳戶及轉帳金額。

當時一旁民眾察覺有異立即報警，員警3分鐘內趕抵現場，提醒劉婦「快掛電話，那是詐騙」，及時在婦人按下轉帳確認鍵前成功攔阻，保住她新台幣2萬7000元積蓄。

永和分局提醒，ATM並無實名認證、領取贈品或解除分期付款等功能，民眾若遇陌生人要求操作ATM、轉帳或提供驗證碼，切勿依指示操作。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案查證。

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