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八旬翁妻臥床…他玩網路交友暈船 年輕女稱來台結婚要他匯款28萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，對方說在海外工作，想帶1300萬元來台與他結婚生活，因「稅務問題」需要28萬元通關費；劉昨天到郵局準備匯款，行員察覺有異報警，員警查看對話紀錄，告知都是詐騙話術，才讓他打消匯款念頭。

據了解，劉住在台南市南區大同路附近，平日靠退休金生活，家境狀況小康；他因妻子臥病在床，日前在LINE結識名稱為「婷婷」、使用年輕女子頭像的帳號，對方自稱在海外工作，主動對劉噓寒問暖、關心生活起居；等兩人逐漸熟絡，女子再以結婚、照顧劉等說法，表示想跟劉在一起。

「婷婷」聲稱將攜帶1300萬元來台，與劉共同生活，但因款項通關遇到稅務問題，須先支付費用，想請劉先代墊28萬元，屆時將全數歸還；劉信以為真，昨天上午11時許前往台南市南區大同路郵局，準備依指示匯款至對方指定帳戶。

郵局行員察覺劉要匯款至陌生帳戶，懷疑遭遇詐騙，立即使用無聲QR Code報案，轄區第六警分局大林派出所員警趕往了解，查看劉的手機對話紀錄，確認從網路交友、談結婚，到聲稱攜帶鉅款來台卻須先付通關費，都是詐騙常見話術。

員警向劉分析遇到假交友手法，詐團常先以甜言蜜語建立感情及信任，再編造稅金、手續費或通關費等理由要求匯款，逐步騙取財物；經警方勸說，劉才驚覺險些受騙，當場取消匯款，保住28萬元。分局提醒，網友若以結婚、攜帶鉅款來台等理由要求代付費用，均應向警方查證。

82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供
82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供

82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供
82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供

82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供
82歲劉姓老翁的妻子臥病在床，他玩起網路交友，在LINE認識自稱「婷婷」的帳號，昨天到郵局準備匯款28萬元給對方。圖／民眾提供

網路交友 結婚 郵局 詐騙

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