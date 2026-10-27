台南9月詐欺案890件 假網拍、投資、情色最多…攔詐金額逾6537萬

台南市今年9月詐欺受理件數共890件，前3名分別是假網拍占36.63%、假投資占9.44%、色情應召詐財占8.2%；以行政區比較，受理數以永康區150件最多，其次依序為東區102件、安南區80件，另統計1至9月攔阻詐騙件數達2240件，台南市警察局提醒市民朋友多加注意。

台南市長黃偉哲今天下午在10月治安會報上，公開表揚今年9月金融機構及超商業者成功阻詐115件、有功人員181位，攔阻詐騙款項6537萬3175元。受獎金融機構包括玉山銀行安南分行、第一銀行台南分行、台新銀行台南及崇德分行、元大銀行府城分行、中國信託台南及中華分行等。

黃偉哲感謝銀行行員、超商店員與警方合作，在第一時間察覺可疑情形，主動關懷提問並通報警方，共同守護民眾財產安全；黃偉哲也頒獎表揚今年守望相助隊考核評鑑44支績優隊伍，感謝隊員長期投入社區巡守、維護治安交通、消防救災、防詐宣導及關懷弱勢等工作。

台南市刑事警察大隊分析9月詐欺案件，被害人年齡層以24歲至49歲占59.33%最高，其次依序為50歲至64歲占17.75%、23歲以下占17.19%、65歲以上占5.73%；被害人職業則以基層技術工及勞力工占33.26%最多，其次依序為專業技術人員占22.13%、服務工作人員占16.52%、無業占14.94%、學生族群占12.47%。

警方統計，今年1至9月攔阻詐騙2240件，為六都最多，攔阻總金額9億7249萬8489元；同期查緝車手現行犯及拘提人數，較去年增加26人。會中另表揚第3季攔阻詐騙達10件以上的金融機構，包括中國信託東台南、西台南、中華、永康、台南分行及台北富邦台南分行，其中以中國信託東台南分行攔阻14件、金額768萬8060元，件數最多。

台南市長黃偉哲今天表揚今年9月金融機構及超商業者成功阻詐115件、有功人員181位，攔阻詐騙款項6537萬3175元。圖／警方提供