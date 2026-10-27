人頭帳戶女自稱遭愛情詐騙不被採信 彰化地院判處徒刑3年

姚姓女子提供兩個金融帳戶給男性網友，並依指示提款購買泰達幣轉入虛擬貨幣錢包，詐騙15人合計128萬5千元；姓女落網後辯稱遭感情詐騙所致，不被法官採信。彰化地方法院審結，依犯共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，15罪，判處姚女應執行有期徒刑3年，罰金5萬元。

判決書指出，姚女提供華南、土銀兩家銀行的個人帳戶給自稱「林奕軒」的詐欺集團成員，「林奕軒」即與所屬詐欺集團其餘成員，以「假交友、真詐財」手法誆稱有內線可知道虛擬貨幣漲跌，說服黃姓15名被害人小額投資1萬元至5萬元，依指示匯款到姚女帳戶，姚女依「林奕軒」指示購買泰達幣匯入指定電子錢包。黃姓等被害人匯款後詐團成員即失聯，始知被詐，憤而報警和提告。

姚女落網後坦承依「林奕軒」指定行事，矢口否認有何共同詐欺取財及洗錢的犯行。她辯稱，「林奕軒」是今年6、7月間在IG認識，對方自稱他是大陸人，以後會來台灣，雙方沒見過面也沒視訊過，因她有金錢上需求，在聊天中林奕軒說要他的工作性質可提前知道投資的數據，可教她獲取暴利（後改稱「報酬」）。

姚女供稱，她投資90幾萬元，「林奕軒」說至少有鎮獲利4、500萬元，但要出金時「林奕軒」說要保證金。她的錢不夠繳，「林奕軒」提出幫他朋友購買虛擬貨幣以賺取手續費，她才提供銀行帳戶給他，「我是被感情詐騙」。

法官認為，姚女自陳與「林奕軒」並無見面過，僅透過通訊軟體聯繫近2、3月，兩人之間不具合理、相當程度的可信賴關係，又姚女投入90幾萬元本金卻可獲利4、500萬元，且依指示購買虛擬貨幣從不知道幣商是誰，而買賣虛擬貨幣可透過線上交易，沒必要讓姚女從中賺取手續費；姚女說法均屬卸責之詞，無足採信。

彰化地院審酌，姚女的犯行使無辜民眾受害，造成告訴人、被害人等人受有財產上損失，並使詐欺犯罪者得以隱身幕後，貪享不法所得，影響金融交易秩序及增加執法機關查緝之困難；考量姚女否認犯行，法院審理期間與已一名被害人成立調解，調解日已給付3千元，餘款分期給付等情，暨姚女無前科紀錄、自陳智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑。可上訴。