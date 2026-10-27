臉書買沙發落入詐騙圈套 婦人代詐團取款被逮

高雄楊姓男子遭詐騙集團誘騙至假購物平台，以「購買虛擬商品賺取分潤」，慫恿他匯款投資，事後謊稱他的帳號遭鎖，要求繳35萬元保證金才能解鎖。他向警方求助，昨天逮捕收款的婦人，確認是一場騙局。

警方表示，楊男在臉書看中1組沙發，私訊詢問後，竟遭對方以「購買虛擬商品賺取分潤」，楊男先繳8萬元後，不久，對方稱他的帳號被鎖、須補繳35萬元保證金才能解鎖，約定派人面交取款。

楊男覺得奇怪，向小港警分局求助，昨天下午2時許，警方在小港區宏平路與金府路口，詐團找67歲的蕭姓婦人去取款，逮捕蕭婦女車手。查扣1張假收據，收據項目是購買巧克力、海苔等零食，總金額達36萬餘元。

蕭婦稱她是因為在臉書認識的人要她去取款，不知道對方是詐騙集團。警詢後，警方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，將蕭婦移送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，詐騙集團常利用社群平台網購，以「購物分潤」、「輕鬆兼職」名義，誘騙民眾進圈套，再要求先付款、事後以帳號被鎖住須繳交保證金才能解鎖等話術騙錢，民眾應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。