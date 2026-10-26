近期詐騙集團透過常見之社群平台，以「幫忙投票」等話術，誘使民眾點擊不明連結，甚至下載、安裝來源不明的應用程式。圖：刑事局提供

近期詐騙集團透過常見之社群平台，以「幫忙投票」等話術，誘使民眾點擊不明連結，甚至下載、安裝來源不明的應用程式。這看似舉手之勞的投票動作，背後卻可能暗藏惡意程式，刑事警察局提醒，這不僅可能造成社群帳號遭盜用、個人資料外洩，更可能使手機支付或電信帳單代收功能遭冒用，導致財產損失。

楊男下載名為「PHOTO APK」的APP，發現手機頻繁當機，使用不久便將該APP刪除，然而隔日卻發現被盜刷共計8萬4000元的消費金額。圖：刑事局提供

刑事局提到，日前北部一名20餘歲楊姓男子在Facebook結識一名自稱模特兒的網友，對方隨後提供LINE聯繫方式，要求楊男加為好友。雙方聊天一段時間後，該名網友聲稱正在參加模特兒票選活動，並傳送一個不明連結，要求楊男下載名為「PHOTO APK」的APP，以便每天協助投票。楊男安裝後發現手機頻繁當機，使用不久便將該APP刪除；然而隔日中午，手機仍陸續收到電信帳單代收的消費通知簡訊。由於楊男未曾使用電信帳單代扣功能，隨即向電信業者查詢，才得知已產生共計8萬4000元的消費金額，始驚覺遭到詐騙並向警方報案。

刑事局表示，釣魚連結常是詐團誘導民眾上鉤的起手式，凡收到網友傳送的不明連結或下載來路不明檔案，均應提高警覺。然而詐騙集團為降低被害人的戒心，也會先盜用親友LINE帳號，再冒充本人傳送「幫忙投票」的釣魚連結，或以臨時急需用錢為由要求匯款。因此，即使訊息來自熟識親友，仍應透過電話或其他方式向本人查證。

刑事局並提到，安裝來源不明的APK檔，可能使手機遭植入惡意程式，進而攔截刷卡或交易時所傳送的簡訊驗證碼，甚至竊取網路銀行帳號、密碼等重要資訊，使民眾在毫無察覺的情況下遭到盜刷、盜領或冒用電信帳單代收。

刑事局提醒，APP應用程式應透過官方管道下載，如App Store或Google Play商店，切勿任意點擊不明連結或安裝來路不明的APK檔。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。另亦可洽詢內政部警政署「165打詐儀錶板」及AI智能客服小幫手，或加入LINE官方帳號，查詢最新防詐資訊，協助民眾快速辨識情境式詐騙風險及參考具體處置建議。10月29日前加入LINE官方帳號還可以下載最新防詐貼圖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幫網友投票藏陷阱！男子下載不明APP慘噴8.4萬