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高雄婦遭假投資詐300萬 女車手遭計誘落網嗆警「大聲幹什麼」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資，陸續6次面交近300萬元，詐團誘使為領回本金支付70萬才能領回本金，黃終醒悟報警，和警方將計就計前午在公園逮取款的謝姓女子，謝落網裝傻，反嗆警「大聲幹什麼」，背包被搜出70萬餌鈔，百口莫辯被逮。

前鎮警分局指出，60歲黃姓婦人因誤信網路虛擬貨幣投資，遭詐騙集團以假投資APP誘騙，先後6次面交近300萬元；詐團見黃婦急著出金想要回本金，又以「違反投資規定」為由，要求再支付70萬元才能領回本金，黃婦醒悟報警。

草衙派出所接獲黃婦報案，將計就計，讓黃佯裝和詐團接洽同意付款，雙方相約前天中午在前鎮區公園面交，警方事先在公園周圍埋伏。

當天中午12時15分，55歲謝姓女子依約現身取款，警方見謝女收下黃婦的70萬餌鈔，隨即現身上前表明身分；謝女遭逮後竟矢口否認收款，警方當下質問「誰叫妳來的？不要裝傻！」謝竟反嗆：「小聲一點！你那麼大聲幹什麼？」。

後警方斥責謝：「小孩子講3次都會聽了，已經跟妳講那麼多次了，妳還不承認」；警方當場從謝女背包取出70萬餌鈔的紙袋，讓謝女頓時啞口無言，被逮捕帶回查辦。

謝落網後辯稱只是「幫朋友收款」，卻對委託人身分及收款細節交代不清，警方掌握她手機內疑與詐團聯繫訊息，查扣手機及餌鈔70萬元等證物。警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並持續追查幕後詐騙集團。

高市黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資，陸續6次面交近300萬元，前天中午和警方計誘逮獲謝姓女車手。記者石秀華／翻攝
高市黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資，陸續6次面交近300萬元，前天中午和警方計誘逮獲謝姓女車手。記者石秀華／翻攝

高市黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資，陸續6次面交近300萬元，前天中午和警方計誘逮獲謝姓女車手。記者石秀華／翻攝
高市黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資，陸續6次面交近300萬元，前天中午和警方計誘逮獲謝姓女車手。記者石秀華／翻攝

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