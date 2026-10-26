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政府強力打擊詐騙 檢方起訴逾5萬件定罪率97.7%

中央社／ 台北26日電

為應對新型態詐欺犯罪，行政院頒布施行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」。根據高檢署統計，各地檢署收案逾10萬件，偵查終結起訴5萬6671件，判決有罪確定4萬4796人，定罪率達97.7%。

行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」自民國114年1月1日施行，以「運用AI防制」、「深化跨境合作」、「監管防詐產業」及「強化被害人保護」為規劃重點，落實「強化防詐意識、減發生數、降低財損數」3大目標，全面抑制詐欺犯罪危害。

法務部指出，為落實執行打詐綱領，行政院設置「行政院打擊詐欺指揮中心」，法務部負責懲詐面向工作，設置「法務部打擊詐欺犯罪執行小組」，並由台灣高檢署督導各地檢落實執行重點打擊、具體求刑、罪贓查扣及罪贓返還等4項政策。

高檢署整合公私部門量能成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，不定期邀集各地檢、刑事警察局、調查局研議規劃懲詐查緝作為，以瓦解電信詐欺集團，達到民眾有感的減害目標。

另外，行政院研議修正「詐欺犯罪危害防制條例」，於114年12月30日經立法院三讀通過，總統於今年1月21日公布，修正重點包含「提高犯罪刑罰」、「強化犯罪被害補償」、「研議犯罪禁奢管制」、「建立疑似詐欺被害人保護機制」及「跨業及跨機構協力阻詐」等。

法務部表示，高檢署統合司法警察單位，強力實施打詐查緝專案，查緝境內、外電信詐團，並溯源斷根追查中高階核心成員及金主。

調查局則於今年4月13日至5月4日執行第1波打詐同步偵辦，共計執行49案，破獲機房9座、水房9座、搜索92處、約談245人、羈押35人，共查獲犯罪金額新台幣32億2548萬餘元，洗錢金額225億4844萬餘元，並查扣名牌包、名錶、汽車、現金帳戶、不動產及虛擬貨幣等不法所得逾1億6203萬餘元。

據高檢署統計，打詐綱領2.0施行至今，各地檢針對電話詐欺等案件共收案10萬1292件，偵查終結起訴5萬6671件，經判決有罪確定者4萬4796人，定罪率達97.7％。

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