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「阿爸我要投資地瓜球」 鹿港老翁差點被騙12.8萬幸被警攔阻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

「阿爸，我要投資加盟地瓜球攤販生意」，彰化縣鹿港鎮簡姓老翁日前接獲疑似兒子聲音的電話，以為兒子真要投資，興沖沖地到銀行準備匯款12萬8000元，行員察覺有異報警，警方及時勸阻，成功保住老翁積蓄。

警方表示，鹿港分局鹿港派出所巡佐蔡國順、警員吳晉誠巡邏時，接獲通報指鹿港鎮中山路一家金融機構，有民眾提領12萬8000元準備臨櫃匯款，疑似遭詐騙，請警方協助。

蔡、吳2人趕抵現場後，簡姓老翁起初不願說明匯款用途，經員警耐心勸說，才坦言日前接獲一通聲音很像兒子的電話，表示需要資金加盟地瓜球攤販生意，因此打算匯款。

員警研判這是冒充親友、以投資名義行騙的手法，除持續勸說，也嘗試聯繫老翁兒子查證，電話卻未能接電，員警並協助撥打165反詐騙專線求證，經警方耐心說明，老翁才半信半疑決定暫緩匯款，返家詢問兒子後，才確認自己差點受騙，幸好行員及員警時攔阻，避免財產損失。

警方提醒，民眾接獲可疑電話或進行網路交易時，應提高警覺，切勿輕信陌生來電指示匯款，務必透過其他管道聯繫親友確認。若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報案，也可就近向派出所求助。

彰化縣鹿港鎮簡姓老翁日前接獲疑似兒子聲音的電話，以為兒子真要投資，興沖沖地到銀行準備匯款12萬8000元，行員察覺有異報警，警方及時勸阻，成功保住老翁積蓄。圖／警方提供
彰化縣鹿港鎮簡姓老翁日前接獲疑似兒子聲音的電話，以為兒子真要投資，興沖沖地到銀行準備匯款12萬8000元，行員察覺有異報警，警方及時勸阻，成功保住老翁積蓄。圖／警方提供

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