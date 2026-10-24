賣低價機票吸客 網紅落跑400人受害

有網紅在通訊軟體上開設群組販售便宜機票，主打票價只要市價的六到八折，旅客只需先付錢卡位，出發前一、兩個月再提供護照資訊，就能開票，不少人豪擲數十萬、百萬元，不料該網紅卻在颱風期間無預警拋下一句「資金周轉問題」即暫停服務。初步估算，受害人約四百多人。

觀光署表示，目前尚未接獲檢舉或通報案件。若接獲具體檢舉事證後，將啟動行政調查。

受害人Ａ女表示，去年底透過朋友介紹，加入名為「椿日赴野」旅行社的便宜機票銷售群組，該群組由一名在社群上擁有四千多名粉絲的小網紅經營，群裡機票價格每張約為市價的六到八折不等，平均約便宜六千至八千元，意者可私訊付款。不料該網紅卻突然於廿二日在群組發出非正式聲明，指因公司資金周轉問題，無法依原定安排繼續協助辦理機票、住宿及車趟開立事宜。但聲明全文卻未告知如何處理機票儲值及何時退款。

Ａ女痛批，有受害者周四飛出國、回程機票都還沒開，就在海外接獲噩耗，形同被丟包。初步統計，受害人約四百名、每人受害金額從十五萬到兩百萬元不等，目前旅行社及網紅官方ＬＩＮＥ賬號皆無人回應，已組成自救會並通報反詐騙專線進行後續救濟。

實際搜尋該旅行社，並未於觀光署合法登記。品保協會公關主委李奇嶽則說，合法旅行社執行旅行業務消費者才可以受到相關法律保障，包含品保協會的履約保障及觀光署的旅遊糾紛調解機制，否則僅能夠循一般民事訴訟途徑解決。呼籲旅客，購買旅行商品、辦理簽證護照等業務時，務必先到觀光署或品保網站確認業者是否合法，保障自身權益。