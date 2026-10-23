棒球熱小心詐騙 假網拍周邊商品詐22人、警逮2嫌

新北市警方今天表示，詐騙分子看準棒球商機，利用球迷熱情從事假網拍詐欺，利用網路假買賣、真詐財，查獲莊姓男子及黃姓女子2人。清查共22名被害人，財物損失約新台幣10萬元。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前偵破一起假網拍詐欺案，犯嫌利用棒球熱潮，看準熱情球迷購買棒球手套、球衣、球帽等周邊商品的商機，從事詐騙。

警方調查，莊嫌涉嫌透過臉書（Facebook）社團刊登棒球手套、球衣、球帽等販售訊息，吸引球迷競標下單購買，再利用臉書、LINE與買家聯繫，要求匯款至指定銀行帳戶。

未料被害人付款後，卻遲遲未收到商品，賣家更以各種理由推託，甚至失去聯繫，買家才驚覺遭到詐騙而報案。

新北市刑大說，接獲情資後蒐證，透過網路帳號、通訊紀錄及金流資料交叉比對，掌握涉案人員身分及犯罪事證，於近日查獲莊、黃2嫌，查扣手機等相關證物，全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

新北市刑大呼籲，社群平台私人交易缺乏保障，應慎防低價促銷、要求先匯款等詐騙手法。購買棒球手套、球衣、球帽及限量商品時，應優先選擇官方或可信賴之交易管道，避免棒球的熱情成為詐騙牟利的工具。