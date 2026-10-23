薔琵颱風警戒期間，詐騙集團仍不忘趁機設局。圖：刑事局提供

薔琵颱風警戒期間，詐騙集團仍不忘趁機設局，近期出現假冒「全聯福利中心」的萬元禮券抽獎廣告，以免費好康吸引民眾參加，背後卻暗藏竊取個資的陷阱。刑事局提醒，假冒知名品牌舉辦抽獎早已是詐團慣用伎倆，即使手法不新，仍可能讓民眾因貪圖好康而上當。

此次詐騙集團再次搬出「假品牌、真詐騙」的老套路，精心仿製全聯活動頁面，使用全聯商標、賣場照片及購物推車圖片，宣稱只要參加抽獎，就有機會獲得價值1萬元的全聯禮券。為了增加可信度，網頁還設計6個神祕購物袋，提供3次抽獎機會，讓民眾誤以為只要動動手指，就有機會把萬元禮券帶回家。這類抽獎詐騙看似花樣百出，其實換湯不換藥，都是先用免費獎品吸引目光，再利用中獎期待降低戒心。後續可能以確認領獎資格、核對寄送資料等理由，誘騙民眾填寫姓名、電話、地址，甚至提供信用卡資訊及驗證碼，讓原本期待的免費好康，變成個資外洩的陷阱。

刑事局指出，民眾可從網址初步辨識可疑釣魚網站徵兆，常出現陌生、雜亂的英數組合，或以申請類似品牌名稱搭配「.art」、「.top」、「.xyz」等較少見的結尾網址，冷靜觀察應該很容易發現與品牌網站明顯不同。民眾若發現網址與官網不一致，應先自行向品牌原始網站或洽客服查證，確認後再操作。

刑事局表示，目前雖接獲多起民眾諮詢，惟迄今尚未接獲被害案件。但防詐不能等，颱風天打詐更不打烊！刑事局持續關注詐騙動態，主動揭露可疑手法，提醒民眾及早防範，守護財產安全。面對「萬元禮券」、「免費抽獎」等誘人訊息，民眾切勿因熟悉品牌而降低警覺，務必透過官方網站或客服查證，不點擊不明連結、不隨意提供個資，如有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢或至打詐儀錶板查詢。最後，詐騙老招再出現，防詐警覺不能少，別讓詐團趁著颱風天有機可乘。

本文章來自《桃園電子報》。原文：全聯抽萬元禮券攏是假？刑事局教你「看1處」識破詐騙