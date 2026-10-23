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二次詐騙！假借追回遭詐款項行騙 和美警銀合作成功攔阻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

詐騙手法層出不窮，詐騙集團鎖定曾遭詐騙的民眾，假借「協助追回遭詐款項」名義進行二次詐騙，誘騙被害人開立新帳戶或支付手續費。和美分局與轄內金融機構密切合作，最近成功攔阻一起二次詐騙案件，避免民眾再次受害。

和美派出所警員李明諺、許峻豪日前巡邏時，接獲轄內第一銀行行員通報，表示有民眾疑似遭遇詐騙，請警方到場協助，隨即趕赴現場了解情況。

員警了解，被害人先前透過通訊軟體結識陌生網友，對方聲稱具有特殊管道，可協助追回先前遭詐騙的款項，但要求他先至銀行開立全新帳戶，以利辦理退款。他信以為真，前往銀行辦理開戶，幸好行員察覺開戶動機異常，且相關說詞符合常見詐騙手法，立即通報警方處理。

員警向被害人說明詐騙集團常利用被害人急於追回損失的心理，假借追款名義，誘騙開立人頭帳戶或繳交手續費，甚至可能導致帳戶遭凍結，或因涉及詐騙而衍生法律責任，經警方與行員說明及分析，被害人終於察覺有異，當場放棄開戶。

和美分局提醒，民眾切勿輕信網路或通訊軟體上「協助追回遭詐款項」、「追款專家」等訊息，對於要求開立新帳戶、提供帳戶資料或先行支付費用的情況，更應提高警覺。治安機關不會透過陌生私訊要求民眾配合追款。若有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線（https://165dashboard.tw/）或110報案電話查證，以免上當。

彰化縣和美分局與轄內金融機構密切合作，最近成功攔阻一起二次詐騙案件，避免民眾再次受害。圖／警方提供
彰化縣和美分局與轄內金融機構密切合作，最近成功攔阻一起二次詐騙案件，避免民眾再次受害。圖／警方提供

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