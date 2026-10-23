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假全聯萬元禮券抽獎又來了 6個神秘抽獎購物袋暗藏詐騙陷阱

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

強颱薔琵逼近，民眾忙著到超市採買防颱物資，全聯也將蔬果、魚肉備貨量增加一倍，但網路近期卻出現假冒全聯福利中心的萬元禮券抽獎廣告，詐團仿製活動網站，設計6個神祕購物袋、提供3次抽獎機會，吸引民眾點擊，企圖騙取個資及金融資料。刑事警察局今天表示，近期已接獲多起民眾諮詢，所幸目前尚未接獲被害案件。

刑事局指出，詐團近期在網路刊登假冒全聯的抽獎廣告，宣稱民眾只要參加活動，就有機會獲得價值1萬元的全聯禮券，點進網站後，不僅有全聯商標，還搭配賣場照片、購物推車等圖片，讓民眾誤以為是官方舉辦的抽獎活動。

為吸引民眾參加，假網站還設計6個神祕購物袋，讓民眾有3次抽獎機會，營造只要動動手指，就可能獲得萬元禮券的假象。警方指出，詐團通常先利用免費獎品降低民眾戒心，再以確認中獎資格、核對禮券寄送資料等理由，誘使民眾填寫姓名、電話及地址，甚至要求提供信用卡資料、簡訊驗證碼，藉機蒐集個資或進一步詐財。

刑事局表示，假冒知名品牌舉辦抽獎，是詐團慣用手法，民眾可從活動網址初步辨識，例如使用陌生英數組合、近似品牌名稱，或出現「.art」、「.top」、「.xyz」等網域結尾，都應提高警覺，但不能僅憑網址結尾判斷是否詐騙，仍應透過品牌官方網站或客服確認活動真偽。

警方指出，近期雖接獲多起民眾詢問假全聯抽獎廣告，但目前尚未接獲被害案件，將持續蒐集相關詐騙資訊。民眾若收到免費抽獎、萬元禮券等訊息，應先查證活動來源，避免點擊不明連結或提供個人、金融資料，必要時可撥打165反詐騙專線查證。

詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團推出假全聯萬元抽獎廣告，刑事局示警別掉入個資及詐騙陷阱。記者廖炳棋／翻攝

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