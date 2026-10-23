亞運掀棒球熱竟成詐騙商機 假賣手套騙球迷新北刑大逮2嫌

甘姓男子去年5月騎機車靠近基隆市新豐街路旁的攤販時，將機車以側腳架停放於路面邊線外，離車步行至路旁攤販買雞排，因剛好是斜坡，他的車重心不穩向後滑行並向左倒在路肩，黃女剛好騎機車沿路肩經過未能閃避撞上，黃女多處骨折受傷，3個月無法工作，法官判決甘男共要賠償近28萬元給黃女。

2026-10-23 07:24