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亞運掀棒球熱竟成詐騙商機 假賣手套騙球迷新北刑大逮2嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市政府警察局刑事警察大隊近期偵破一起假網拍詐欺案，查獲莊姓男子及黃姓女子等2名嫌犯。經警方深入清查，本案共有22名球迷受害，總財損金額約10萬元。警詢後依涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦。

2026年愛知名古屋亞運掀起全民棒球熱潮，球迷紛紛購買棒球手套、球衣及球帽等周邊商品支持喜愛的球隊，不料竟有不法分子看準商機，利用球迷熱情從事詐欺行為。

警方調查發現，莊嫌涉嫌透過臉書社團刊登棒球手套、球衣與球帽等周邊商品販售訊息，吸引熱情球迷競標下單，隨後利用臉書及LINE與買家聯繫，要求將款項匯入指定銀行帳戶。

然而，被害人依約付款後卻遲遲未收到商品，賣家除以各種理由推託延遲出貨外，最後甚至直接失去聯繫，受害球迷這才驚覺落入詐騙陷阱並向警方報案。

新北刑大接獲情資後立即展開蒐證，透過網路帳號、通訊紀錄及金流資料進行交叉比對，逐步掌握涉案人員身分與事證，並於近日將莊、黃2嫌查獲到案，現場查扣手機等證物，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

新北市刑大呼籲，棒球賽事帶動周邊商品購買熱潮，民眾切勿因支持球隊而降低警覺，於社群平臺進行私人交易缺乏保障，應慎防低價促銷與要求先匯款等手法，優先選擇官方或可信賴管道購買商品，避免熱情遭詐騙集團利用。

亞運掀棒球熱竟成詐騙商機，利用網路假賣手套騙球迷，新北市刑大循線逮2嫌。記者王長鼎／翻攝
亞運掀棒球熱竟成詐騙商機，利用網路假賣手套騙球迷，新北市刑大循線逮2嫌。記者王長鼎／翻攝

亞運 詐騙 新北

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