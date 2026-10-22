太子集團洗錢案獲年度最佳案例 調查局赴加國分享虛擬資產查緝成果

調查局偵辦太子集團洗錢案，結合國際情資合作，從犯罪金流查扣鉅額不法資產，獲選艾格蒙聯盟年度最佳防制洗錢案例，近期加拿大在渥太華舉辦「打擊跨境詐欺及洗錢研討會」，調查局於10月20日派員分享案例報告，深化打擊跨境詐欺及洗錢國際合作。

調查局指出，本次研討會聚焦跨境詐欺、虛擬資產、金融情資交換與資產追查等議題，調查局洗錢防制處人員林沛樺，就案例偵辦及跨境合作實務與現場來賓交換意見，與會者包括艾格蒙聯盟秘書處、加拿大國會議員、加拿大皇家騎警、各國駐加國使節團代表、外國駐加國執法聯絡官、加拿大當地執法機關人員等。

調查局指出，調查局榮獲2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA）防制太子集團洗錢案，分享洗錢防制處作為國家金融情報中心，運用金融情報協助犯罪偵查及追查不法所得的實務經驗，展現防制洗錢體系合作效能，化台灣與加拿大等國際夥伴實質外交。