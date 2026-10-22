詐欺水房年洗錢14億15人遭起訴　主嫌住豪宅、開名車、全身精品行頭

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐欺集團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，警方從一起假投資詐千萬元案追查，該集團另與莊男合作，由莊創設5家汽車產品人頭公司，替詐欺及博弈集團一年洗錢14億，獲利7000萬，莊出入開名車、住豪宅，全身精品行頭，其中5人被收押，9月被檢方起訴。

刑事局南部打擊犯罪中心偵一隊警方去年11月間查獲張姓男子（40歲）組假投資詐騙集團獲利2000萬元案，逮獲張等4名嫌犯，從事證發現張男和以莊姓男子（45歲）為首的水房集團合作洗錢。

警方追查發現莊男在北市大安區等地設立水房，誘騙被害人下載自行開發的投資APP，利用證券交易所發行量加權股價指數為投注標的，以做多或做空以及漲、跌1點計價200元輸贏，每次下單收200元手續費，當被害人欲提取獲利時拒不出金，致約有10名被害人受害，遭詐逾1000萬，其中一名70歲的羅姓被害人遭詐騙近400萬元。

莊男等人並成立5間汽車商品人頭公司為掩護，申辦15個金融帳號及憑證，替多組詐欺及博弈集團服務，供不法集團匯款及賭客入金，營造正常交易假象，再抽取4%手續費， 1年間經手洗錢金額逾14億元，從中獲利7000萬元。

警方查出莊於桃園市高級大樓租屋，出入開保時捷休旅車、BMW轎車，莊全身穿著精品名牌衣物，連鞋款都是Dior、Gucci、Balenciaga、Givenchy等品牌。

警方於去年11月至今年5月發動5波搜索，逮獲莊男等15人，查扣現金150萬2800元、8輛市價2669萬元的轎車、市值14萬4200元的黃金等贓證物。

15名犯嫌中包括莊男及詐團李姓機手、境外金主張姓男子以及水房幹部陳姓、鄭姓男子等5人遭收押；全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、期貨交易法等罪嫌移送地檢署偵辦，9月17日由檢方起訴。

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出保時捷等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出保時捷等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出BMW等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出保時捷等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出保時捷等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐團水房案，逮主嫌莊姓男子等15人，並起出保時捷等名車、贓款150萬及莊男名牌鞋等物。記者石秀華／翻攝