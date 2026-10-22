台灣偵辦「太子集團」案獲國際殊榮 調查官加國分享經驗

台灣偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，榮獲2026年全球反洗錢最高榮譽「艾格蒙最佳案例獎」（BECA）。昨天在渥太華一場研討會上，台灣調查局調查官分享偵辦實務經驗，獲得加拿大政府和多國執法官員讚譽，並共同探討建立更緊密的跨境金融犯罪防制網絡。

這場「打擊跨境金融犯罪及防制洗錢研討會」由駐加拿大代表處主辦，共有來自艾格蒙聯盟、加拿大議會、聯邦政府及執法機關、多國駐加使節及執法聯絡官，以及金融犯罪防制專家學者近百人與會，聚焦當前跨境詐欺、洗錢、利用虛擬資產移轉犯罪所得及追查犯罪資金等議題。

台灣執法機關在這起案件運用區塊鏈分析與國際情報共享查扣逾新台幣55億元資產，法務部調查局洗錢防制專任調查官林沛樺現場說明台灣如何展開跨部門合作調查「太子集團」。

她提到，太子集團的洗錢網絡不只依賴金融帳戶，也透過外包技術服務、境外公司及加密支付工具，建立分層運作的資金處理系統。

例如太子集團曾把相關工作包裝成一般科技合約外包給帛琉一家公司，實際上進行的是洗錢工作。

她還說，太子集團還透過設立空殼公司和賭博行為，將資金匯入台灣。

調查人員經過多年查緝，一一梳理「太子集團」洗錢的模式，並縝密地蒐集證據，得以在去年美國和英國發起對太子集團和創辦人陳志的重大制裁後，立即展開扣押資產和起訴涉案人員等動作。

現場與會者對於台灣處理司法案件的效率、細緻，並善用科技工具，又重視程序正義深感佩服，相信未來透過更多務實交流，能挖掘出更多具啟發性的想法，共同打擊國際犯罪集團。

加拿大眾議院國際貿易委員會主席、議員史葛洛（Judy Sgro）讚譽台灣是國際司法界值得信賴的合作夥伴。

她說，舉辦這場研討會非常有意義，因為金融犯罪具有跨國界特性，犯罪資金可於數秒內跨越不同司法管轄區轉移，且犯罪手法涉及銀行交易、虛擬資產及加密貨幣等多元且具技術性的金流管道，而組織犯罪集團往往利用各國法律制度、監管架構及技術能力的漏洞牟取非法利益，因此，各國亟須透過國際協調與合作，採取有效措施共同應對。

駐加拿大代表曾厚仁表示，金融犯罪早已不是單一國家能獨力處理的問題，跨境犯罪組織最大的挑戰在於如何將非法所得轉化為看似合法的資產，而台灣正是這套洗錢網絡的重要環節。

他強調，太子集團案充分凸顯美國、英國、台灣及區域夥伴之間即時交換情資的重要性，證明執法機關能跟上犯罪集團運用科技的速度，就有機會有效打擊跨國金融犯罪。

曾厚仁並稱，全球最大的國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟（Egmont Group）選擇台灣偵辦太子集團案為2026年最佳防制洗錢案例（Best Egmont CaseAward），充分認可台灣成為國際打擊金融犯罪的可靠夥伴。駐加拿大代表處將持續推動台加兩國執法交流，共同建立更安全、透明及具韌性的國際金融環境。