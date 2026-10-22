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越籍女大生提供帳戶淪洗錢幫兇 詐11人得手34萬 二審判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍石姓女大生於2024年2月間，將自己名下的郵局及彰化銀行帳戶提款卡與密碼，交給詐騙集團，導致11名被害人遭「假中獎」、「假網拍」、「假出租屋」等手法詐騙，損失34萬6200元。一審考量她是幫助犯、學生身分，依修正後洗錢防制法判刑4月、可易科，併科罰金5000元，未宣告驅逐出境。檢方不服，認為量刑過輕、未將她驅逐出境，提起上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，石女明知將金融帳戶交予他人可能被作為收受犯罪所得之用，仍於2024年2月間，將其申設之中華郵政及彰化銀行帳戶的提款卡及密碼，寄給暱稱「高惠貞」的詐騙集團成員。詐欺集團隨後於2024年2月底至3月初，以假中獎、假出租屋、假網拍及假貸款等手法，向謝姓、黃姓等11名被害人施用詐術。

11名被害人陷於錯誤後，陸續匯款共計34萬6200元至石女提供的帳戶中，隨即遭詐騙集團提領一空。被害人發覺受騙後報警處理，警方循線查獲石女涉案。

檢察官起訴後，石女於偵審期間均否認犯行，辯稱是為了做家庭代工，才寄送提款卡給對方購買材料、發放薪水。

台中地院審理認為，石女輕率將金融卡交予給他人，增加被害人尋求救濟之困難及檢警追緝難度。法官考量其為幫助犯，未與被害人達成和解或賠償，但審酌其就讀大學二年級、有打工且經濟狀況普通，依修正後洗錢防制法，判刑4月，可易科，併科罰金5000元。

檢察官上訴後，二審指出，本案詐騙金額為34萬6200元，金額尚非甚高，一審已將被害人數、詐騙金額、未賠償及否認犯行等態度納入量刑考量，並無評價不足之情形。

針對驅逐出境部分，二審認為，石女合法入境就讀大學，有正當工作，與台灣社會具有一定關聯性。考量其年紀尚輕，本案幫助洗錢非特殊重大案件，且無其他前科紀錄，難認有繼續危害社會安全之虞。為兼顧人權保障及社會安全維護，認定無驅逐出境之必要，駁回上訴，尚未確定。

越南籍石姓女大生涉提供帳戶給詐團，導致11人損失34萬餘元，台中高分院近日審結。圖／AI生成
越南籍石姓女大生涉提供帳戶給詐團，導致11人損失34萬餘元，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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