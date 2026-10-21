假LINE投票連結、競選小物騙個資 第六分局副分局長籲選舉季慎防詐騙

2026年地方選舉將至，詐騙集團也跟著趁機出招。台中市第六警分局副分局長陳谷楓昨日接受警廣台中台「945會客室」專訪時提醒，詐騙集團會假冒LINE好友傳送投票連結騙取驗證碼，或以索取競選小物、小額捐款為名騙個資和金錢；他也強調，送禮品、請吃飯、招待旅遊或給遊戲點數，都可能構成賄選，呼籲民眾發現可疑情事勇於檢舉。

第六警分局副分局長陳谷楓表示，賄選不限於現金買票，贈送禮品、提供餐飲、招待旅遊，或透過遊戲點數、電子票券等方式提供利益，只要涉及影響選民投票意向，都可能涉及賄選，須依法認定查處。

他呼籲，候選人及助選人員遵守選舉法令，以政見爭取選民認同；民眾若發現疑似賄選、選舉暴力或恐嚇情事，可撥打110，或撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4提供情資，檢舉人身分依法保密。

針對選舉期間的詐騙手法，陳谷楓提醒，詐騙集團常利用民眾對親友的信任，假冒LINE好友傳送投票連結，誘騙點擊不明網站或提供驗證碼；也可能以索取競選小物、小額捐款及政治獻金等名義，騙取個人資料或款項。

此外，假投資、假交友、假冒公務機關及網購詐騙仍層出不窮，網路交易若遇到要求加入不明客服、操作ATM或網路銀行、提供帳戶資料等情形，務必提高警覺。

第六警分局呼籲，民眾應牢記「不買票、不賣票、拒絕暴力、勇於檢舉」；遇到可疑訊息或金錢往來要求，務必先查證，也可撥打165反詐騙專線諮詢。