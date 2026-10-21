快訊

互助圈變坑殺陷阱 「潤日」中國人選擇遠離同胞？

買房踩雷！交屋驚見8成地磚空心＋全屋大漏水 買家怒告結果出爐

川普2.0撤銷逾30萬簽證！數量速度創歷任美政府紀錄 合法移民也遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

婦人遇假檢警要求交出財產受保管 險被騙7萬警與郵局勸阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名7旬婦人日前接到假冒郵局行員及警察詐騙電話，對方謊稱有人持其證件冒領存款，以涉及重大刑案為由，要求她將財產交由警方「代管」。婦人信以為真，急忙到郵局要提領7萬元，郵局行員查覺異狀立即通報警方。員警到場耐心說明詐騙手法，及時揭穿騙局，成功攔阻提款，保住婦人積蓄。

豐原警分局翁子派出所警員蕭凱、許世洋10月15日下午2時13分接獲通報指稱，轄內郵局有民眾疑似遭到詐騙，需要要警方到場協助。經了解，70歲劉姓婦人當天接獲自稱「郵局行員」的來電，對方佯稱有人持其證件冒領存款，表示可協助線上直接將電話轉接至警政機關報案。

不久另一名自稱「警察」的人與劉婦通話，並要求雙方先互加LINE好友。接著誆稱劉婦涉及一起重大刑案，必須將財產交由警方「代管」。劉婦一聽很緊張，不知所措，未進一步查證便急到郵局臨櫃提領7萬元。

郵局行員辦理業務時，查覺劉婦與對方的LINE對話內容疑似涉及「假檢警詐騙」，立即通報請求警方協助。員警獲報後迅速到場，耐心向劉婦說明假檢警詐騙手法，並提醒警方不會透過電話辦案，也不會要求民眾交付財物或配合監管帳戶，劉婦聽完警方解說後，才恍然大悟，確認自己險些落入詐騙陷阱，當場打消提款念頭並封鎖對方，成功保住辛苦積蓄。

翁子派出所長丁鵬揚提醒，詐騙集團常假冒郵局、電信業者或警察機關人員，以帳戶遭冒用、涉及刑案等理由製造恐慌，再要求民眾配合調查、監管帳戶或交付財物。民眾如接獲類似電話，務必保持冷靜，牢記「一聽、二掛、三查證」原則，切勿依照對方指示操作或提供個人及金融資料；如有疑問，可撥打110報案或165反詐騙諮詢專線查證，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

豐原區一名婦人接獲假冒郵局行員及警察的詐騙電話，婦人信以為真，到郵局要提領7萬元，幸行員查覺異狀，立即通報警方。員警到場耐心說明詐騙手法，及時揭穿騙局，成功攔阻提款，保住婦人積蓄。圖／警方提供
豐原區一名婦人接獲假冒郵局行員及警察的詐騙電話，婦人信以為真，到郵局要提領7萬元，幸行員查覺異狀，立即通報警方。員警到場耐心說明詐騙手法，及時揭穿騙局，成功攔阻提款，保住婦人積蓄。圖／警方提供

郵局 財產 台中市 警察 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假好友傳早安圖搏感情詐50萬 台中警銀聯手阻詐

網戀女友稱父亡缺喪葬費 男險匯3萬台中警郵阻詐

詐團鑽超商交貨便漏洞洗錢 刑事局：寄金融卡恐成詐騙共犯

兆豐銀行靠細節揪出詐騙 單月成功攔阻3,436萬元

相關新聞

台積電楠梓廠重大工安釀第4死 最後一名傷者搶救昨深夜不治

台積電高雄楠梓廠昨發生重大工安事故，4名工人進行鋼構吊掛作業時，疑因螺栓斷裂，連人帶鋼梁從高處墜落，昨晚已有3人傷重不治，唯一生還的37歲黃姓工人送往高雄榮總搶救，經緊急手術後轉入加護病房，未料傷勢過重，今清晨仍宣告不治，整起事故釀成4死，成為台積電高雄廠建廠以來重大工安事故。

寶碩財務科技涉假交易掏空4600萬 前總經理300萬交保

寶碩財務科技公司前總經理林進財，被控利用跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，將工程重複發包給子公司成欣與妍安，掏空寶碩近5000萬元資金，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林進財300萬交保、限制出境出海。

巡邏撿到腰包藏近20萬財物…台中警調監視器助失主尋回 獲選廉潔楷模

台中市警察局第五分局警員林志誠去年12月巡邏時，在北屯區路旁撿到一只腰包，裡面有現金近6萬元及一條市價約15萬元的金項鍊，總價值近20萬元。他絲毫不為所動，立即帶回派出所登記清點，並調閱監視器找到失主，將財物全數歸還。台中市政府昨日在市政會議中表揚林志誠為「115年度廉潔楷模」，由副市長黃國榮頒獎。

台東農路拓寬案持續延燒 檢調約談吳俊立後凌晨聲押

台東縣政府農路拓寬工程疑涉圖利案，檢調偵辦追查再有重大進展。前縣長吳俊立昨遭列為被告，經檢調約談後移送地檢署複訊。檢察官漏夜偵訊，於今凌晨以仍有相關人員尚未到案，且有串證及逃亡之虞為由，向法院聲請羈押。

婦人遇假檢警要求交出財產受保管 險被騙7萬警與郵局勸阻

台中市豐原區一名7旬婦人日前接到假冒郵局行員及警察的詐騙電話，對方謊稱有人持其證件冒領存款，以涉及重大刑案為由，要求她將財產交由警方「代管」。婦人信以為真，急忙到郵局要提領7萬元，郵局行員查覺異狀立即通報警方。員警到場耐心說明詐騙手法，及時揭穿騙局，成功攔阻提款，保住婦人積蓄。

涉贈雞蛋、桂竹筍、雞湯 新竹橫山鄉代參選人涉賄選 檢方聲押2人

新竹縣橫山鄉鄒姓鄉民代表參選人涉嫌賄選，新竹地檢署日前接獲情資，指鄒姓候選人疑似以雞蛋、桂竹筍、雞湯等禮品向選民行賄，檢警於昨天傳喚鄒姓候選人、姜姓共犯及7名選民共9人到案，並查扣候選人持用的手機等物。檢察官訊問後，認鄒姓候選人及姜姓共犯涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，且有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。