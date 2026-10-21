婦人遇假檢警要求交出財產受保管 險被騙7萬警與郵局勸阻

台中市豐原區一名7旬婦人日前接到假冒郵局行員及警察的詐騙電話，對方謊稱有人持其證件冒領存款，以涉及重大刑案為由，要求她將財產交由警方「代管」。婦人信以為真，急忙到郵局要提領7萬元，郵局行員查覺異狀立即通報警方。員警到場耐心說明詐騙手法，及時揭穿騙局，成功攔阻提款，保住婦人積蓄。

豐原警分局翁子派出所警員蕭凱、許世洋10月15日下午2時13分接獲通報指稱，轄內郵局有民眾疑似遭到詐騙，需要要警方到場協助。經了解，70歲劉姓婦人當天接獲自稱「郵局行員」的來電，對方佯稱有人持其證件冒領存款，表示可協助線上直接將電話轉接至警政機關報案。

不久另一名自稱「警察」的人與劉婦通話，並要求雙方先互加LINE好友。接著誆稱劉婦涉及一起重大刑案，必須將財產交由警方「代管」。劉婦一聽很緊張，不知所措，未進一步查證便急到郵局臨櫃提領7萬元。

郵局行員辦理業務時，查覺劉婦與對方的LINE對話內容疑似涉及「假檢警詐騙」，立即通報請求警方協助。員警獲報後迅速到場，耐心向劉婦說明假檢警詐騙手法，並提醒警方不會透過電話辦案，也不會要求民眾交付財物或配合監管帳戶，劉婦聽完警方解說後，才恍然大悟，確認自己險些落入詐騙陷阱，當場打消提款念頭並封鎖對方，成功保住辛苦積蓄。

翁子派出所長丁鵬揚提醒，詐騙集團常假冒郵局、電信業者或警察機關人員，以帳戶遭冒用、涉及刑案等理由製造恐慌，再要求民眾配合調查、監管帳戶或交付財物。民眾如接獲類似電話，務必保持冷靜，牢記「一聽、二掛、三查證」原則，切勿依照對方指示操作或提供個人及金融資料；如有疑問，可撥打110報案或165反詐騙諮詢專線查證，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。