台股熱造成投資詐騙升溫 谷歌臉書詐騙通報數超過去年第三季水準

金管會今日公布最新的谷歌和臉書詐騙通報的數據，結果顯示今年以來詐騙通報的件數有逐季增加的趨勢，證期局副局長黃仲豪解讀，一方面跟今年台股熱絡使得相關的詐騙數再增加有關，另外一方面和運用AI技術爬文，也使得詐騙被發現的情況愈來愈多。

統計顯示，截至今年第三季，每一季的通報量分別為5223件、6194件、8962件，前三季通報件數為20379件。

倘若以去年的谷歌和臉書通報詐騙件數來觀察，去年從第一季到第四季的通報件數，分別為13676件、11588件、7923件、5562件，逐季下滑的趨勢，全年一共38749件；而今年的逐季增加，而今年從第二季的6194件，已經增回超過去年的第四季的水準，今年第三季的通報件數8962件，則已經超過了去年第三季的水準。

此外，以民眾向金管會的陳情通報件數來看，今年上半年為157件，比起去年全年的512件，今年的通報件數應該會少於去年。