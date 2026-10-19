近來詐騙集團大量利用超商普及便捷的物流服務，頻繁指示被害人使用7-11交貨便交付現金、黃金、存摺、金融卡與SIM卡等重要財物，成為犯罪收贓與洗錢的新管道。圖：刑事局提供

近來詐騙集團大量利用超商普及便捷的物流服務，頻繁指示被害人使用7-11交貨便交付現金、黃金、存摺、金融卡與SIM卡等重要財物，成為犯罪收贓與洗錢的新管道。經刑事警察局深入分析，詐團之所以高度仰賴7-11交貨便，關鍵在於該系統存在「允許境外線上開單」、「線上開單無須驗證」與「貨到付款不進行身分確認」的多重安全漏洞，隱身境外的詐欺機房可輕易遠端連線開單產出寄件代碼，再透過通訊軟體遙控國內被害人至超商ibon機台列印寄件單交寄財物；而當包裹送達門市後，旗下車手以「貨到付款」方式取貨時，超商門市並無查驗實體身分證件機制，導致車手能以極低風險、完全匿名的狀態輕鬆取走贓物，對後續檢警溯源偵查造成斷點。

刑事局鄭重呼籲社會大眾，不論對方以「借貸需美化帳戶」、「求職繳交薪資卡」、「賣貨便等網購平台金流需認證」，或是「代墊海關包裹通關費」等任何藉口，要求前往超商寄送「金融卡、存摺、現金、黃金或SIM卡等」都是詐騙陷阱，寄出金融卡不僅存款遭盜領更會淪為人頭帳戶共犯，寄出之SIM卡會成為詐團詐騙門號，不但可撥打詐騙電話，詐騙門號亦可申請社交平台詐騙帳號，民眾切勿聽從指示前往超商交寄任何財物，遇有可疑情況請立即撥打165 反詐騙諮詢專線或110 報案查證。

刑事局強調，該詐騙行為涉及刑法詐欺罪，民眾如遭遇此類犯罪手法，均可檢具相關事證至鄰近警察機關報案。

刑事局提醒，「切勿使用超商店到店寄送重要財物」、「給你代碼叫你寄，疑是詐團在騙你！」、「現金、存摺、卡片、SIM卡不交寄，自身財產有保障！」

本文章來自《桃園電子報》。原文：詐團鑽超商交貨便漏洞洗錢 刑事局：寄金融卡恐成詐騙共犯