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7-11交貨便成詐團洗錢管道 允許境外開單不進行身分確認成漏洞

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團近期開始利用超商物流服務收贓，指示被害人透過「7-ELEVEN交貨便」交付現金、黃金、存摺、金融卡或SIM卡，成為洗錢新管道。

刑事局分析，7-ELEVEN交貨便系統存在「允許境外線上開單」、「線上開單無須驗證」與「貨到付款不進行身分確認」等安全漏洞。

詐團境外機房遠端連線開單產出寄件代碼，透過通訊軟體遙控國內被害人至超商ibon機台列印寄件單交寄財物，當包裹被送達門市，車手以貨到付款取貨時，門市並無查驗身分證件機制，車手匿名取走贓物，造成檢警偵查斷點。

刑事局舉例，寄出金融卡會被盜領存款，並淪為人頭帳戶，寄出SIM卡則會被撥打詐騙電話，門號也會被利用申請相關網路帳號行騙。

刑事局提醒民眾，宣稱「借貸需美化帳戶」、「求職繳交薪資卡」、「賣貨便等網購平台金流需認證」或「代墊海關包裹通關費」，要求前往超商寄金融卡、存摺、現金、黃金或SIM卡，都是詐騙陷阱，勿聽從指示。

詐騙集團利用超商物流服務收贓，指示被害人透過「7-ELEVEN交貨便」交付現金、黃金、存摺、金融卡或SIM卡。圖／刑事局提供
詐騙集團利用超商物流服務收贓，指示被害人透過「7-ELEVEN交貨便」交付現金、黃金、存摺、金融卡或SIM卡。圖／刑事局提供

詐團 洗錢 交貨

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