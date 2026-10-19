影／1300萬收購公司帳戶洗錢10億 詐團幹部拜土地公求財被活逮

賭博通緝犯劉姓男子逃亡6年和境外詐團合作，以假投資詐騙7名被害人1300萬，並以30萬至50萬代價收購近60個公司帳戶洗錢近10億元，高市刑大警方循線查獲劉等20人，其中核心幹部林姓男子拜土地公求財被活逮，系統商自中國大陸返台入國門遭甕中捉鱉。

高市刑大偵五隊警方、楠梓分局、刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊及調查局南機組共組專案小組偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團案，並報請高雄地檢署(張股)檢察官蕭琬頤指揮。

檢警調專案小組調查發現，該犯罪集團看準公司銀行帳戶具交易額度高、資金流動頻繁等特性，較一般個人帳戶不易引起金融機構警覺，遂以30萬至50萬元不等對價或依洗錢金額千分之3計算報酬，在國內收購近60個公司銀行帳戶，一年來洗錢近10億元。

檢警調追查，該集團取得公司帳戶後，配合境外詐欺集團，去年11月至今年以「假投資」、「假檢警」等詐騙手法誘騙5男2女等7名被害人匯款，累計被騙約1300萬元，其中一名楊姓男子一口氣遭詐騙500萬。

專案小組調查，該集團幕後主嫌劉姓男子（42歲），是一名逃逸6年的賭博通緝犯，劉在台中市以遠端指揮旗下洗錢水房成員，透過多層次帳戶進行資金轉匯，以切斷金流及掩飾犯罪所得來源。

專案小組監控發現集團一名核心幹部林姓男子（49歲）前往高市左營區知名土地公廟參拜求財，先將其逮捕；另掌握負責集團網路系統及技術支援的系統商黃姓男子（25歲）今年6月15日從中國大陸搭機返抵高雄機場時，在入境處逮人。

專案小組掌握事證後，8、9月發動數波搜索行動，逮獲劉等共計15名男子及5名女子，並查扣現金102萬餘元、電動休旅車1輛及大批公司存摺、提款卡及電腦等證物。

警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中主嫌劉男被收押。

高市刑大警方破獲詐騙及洗錢集團，逮20名犯嫌，並起出公司帳冊、102萬贓款等物。記者石秀華／翻攝

高市刑大警方破獲詐騙及洗錢集團，逮20名犯嫌，並起出公司帳冊、102萬贓款等物。記者石秀華／翻攝

詐騙及洗錢集團核心幹部林姓男子在高市左營區拜土地公求財時，當場被警方活逮。記者石秀華／翻攝