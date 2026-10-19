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假好友傳早安圖搏感情詐50萬 台中警銀聯手阻詐

中央社／ 台中19日電

台中吳姓女子日前在手機接到久未見友人訊息，對方常以「早安圖」噓寒問暖後，告知因股票下錯單急需周轉商借新台幣50萬元，她到銀行要轉帳時行員發現有異報案，與警方成功阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員16日下午1時多，接獲轄內台灣中小企業銀行太平分行行員報案，稱有民眾要轉帳大筆金額至不明帳戶，疑似遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲吳姓女子日前接到自稱多年不見友人「小真」的LINE訊息，對方先以「早安圖」噓寒問暖，雙方聊天一星期後，突然告知因為投資股票下錯單急需周轉，向吳女商借50萬元，並以苦肉計讓她心軟。

吳女在考量自己的經濟能力後，當天到住家附近銀行，準備轉帳到對方指定帳戶，經行員詢問轉帳用途後發覺有異，通報警方到場。

經員警協助查證後確認為詐騙手法，並向吳女說明相關詐騙案例，她才驚覺險遭詐財，並向員警及行員致謝。

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