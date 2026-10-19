六旬歲婦陷海外愛情詐騙 警衝銀行苦勸守住積蓄

台中市六旬婦人近日疑誤信歹徒的愛情詐騙，警方接獲銀行通報後，到場阻詐。圖／第二警分局提供 台中一名六旬婦人近日到銀行準備匯款7萬餘元，給一名自稱相識十多年的外國友人。行員察覺異狀報警，員警到場後發現，婦人連對方的電話都提供不出來，匯款帳戶名稱也與友人不符，研判陷入海外感情詐騙。婦人起初仍堅持匯款，經員警耐心勸說後終於打消念頭，守住辛苦積蓄。

第二警分局育才所12日接獲銀行行員以QR Code簡訊通報，指有民眾疑似遭詐騙，準備臨櫃匯款，巡佐林重宏、警員郭彥志隨即趕往現場。員警發現，該名婦人（68歲）對匯款用途說詞反覆，起初向銀行表示要購買藥品，後來又改口說帳戶遭警示，想領回向朋友借的7萬6464元，並要求銀行將款項退還。

經進一步了解，婦人聲稱與該名外國友人相識十多年，卻無法提供對方的聯絡電話，欲匯入的帳戶名稱也與她所說的友人不符，引起警方高度警覺。

員警檢視婦人手機WhatsApp對話，發現對方以「親愛的」、「很想你」等親密話語維繫關係，不斷提及匯款，符合典型的海外感情詐騙手法。

過程中，婦人情緒緊張，仍堅持要匯款。員警沒有因此放棄，持續以淺顯易懂的方式分析可疑之處，並提醒她，真正關心她的人不會要求她匯款到來路不明的帳戶。婦人逐漸了解其中風險，最終決定放棄匯款。

第二警分局呼籲，詐騙集團常透過交友網站或社群平台建立假身分，以噓寒問暖、甜言蜜語取得信任，再以生活困難、醫療需求等理由要求匯款。民眾網路交友務必提高警覺，切勿因一時情感投入就匯款給不明對象，也不要因對方催促或承諾未來，就提供帳戶、轉帳或代收款項。如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線，或就近向派出所求助。