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送小物、粉專募款、投資廣告都是假？揭開選舉詐騙4大手法

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

九合一選舉倒數，詐騙集團鎖定熱情支持者，假借贈送競選小物、投資競選廣告募款或政治獻金行騙，刑事局呼籲民眾提高警覺。

警方調查，一名支持者本月初在Threads瀏覽貼文指要分享多買的競選小物，需要者按讚，他按讚收到對方私訊，表示將透過「全家好賣+」寄送，僅需負擔運費，傳來假冒全家好賣+網路連結，顯示須完成實名認證，接著自稱全家客服人員加LINE，要求提供無卡提款後，盜領34萬元。

刑事局說明選舉詐騙手法，第1種「贈送競選小物」件數最多，上網貼文假冒廠商或支持者，宣稱贈送或交流競選小物，誘使加LINE，以實名認證或金流認證等理由，要求操作提供無卡提款；第2種「投資候選人廣告」，謊稱可在候選人當選後獲高額分紅或提供候選人秘密操盤投資管道，誘使轉帳。

第3種「假帳號募款」，使用與候選人相同名稱的臉書粉絲專頁等，鎖定候選人粉專支持者私訊，自稱是候選人私人帳號，以不公開募款要求匯款；第4種「假借政治獻金騙商家」，假冒候選人團隊向商家大量採購商品，佯稱代替政治獻金，以遠期支票支付但在出貨後跳票。

刑事局表示，這4種詐騙並非新手法，但詐團利用支持候選人心理，支持者遇「同溫層」更容易卸下心防，已發生零星案件，民眾要謹慎。

九合一選舉倒數，<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>鎖定熱情支持者，假借贈送競選小物、投資<a href='/search/tagging/2/競選廣告' rel='競選廣告' data-rel='/2/220729' class='tag'><strong>競選廣告</strong></a>、募款或政治獻金行騙。圖／刑事局提供
九合一選舉倒數，詐騙集團鎖定熱情支持者，假借贈送競選小物、投資競選廣告、募款或政治獻金行騙。圖／刑事局提供

募款 詐騙 廣告 競選廣告 詐騙集團 刑事局

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