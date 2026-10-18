勸不聽！女遭詐182萬又交4帳戶淪人頭戶被控幫助詐欺 法院判無罪

屏東縣賴姓女子誤信網購平台「高級會員」設定錯誤，為解除會員資格及避免帳戶遭盜用，聽從自稱郵局「楊主任」詐騙集團成員指示，陸續匯逾182萬元存款，還將4家金融機構提款卡及密碼放進屏東火車站置物櫃，供對方領取，帳戶淪為詐團洗錢工具，造成另5人受騙。賴女遭屏檢依幫助詐欺、洗錢罪起訴，屏東地院審理認為，賴女遭「先騙錢、再騙帳戶」雙重詐術，難認有犯罪故意，判無罪。可上訴。

判決指出，賴女2023年2月間收到訊息，指她先前網購發生錯誤，被設定為服飾網站高級會員，個資恐遭外洩，之後一名自稱政大郵局員工「楊主任」透過LINE聯繫，聲稱將存款轉入指定「安全帳戶」能解除會員資格，避免帳戶遭盜用。

賴女信以為真，2023年2月24日至3月3日，陸續轉出或提領逾182萬元。詐團見她無存款，又以協助設定帳戶、完成程序即可退還款項為由，要求交付提款卡及密碼。賴女不疑有他，將4個銀行提款卡與密碼放進屏東火車站置物櫃，供對方取走。詐團取得帳戶後，利用網購認證、交易異常等話術，誘騙另5名被害人匯款，款項遭提領，賴女被控幫助詐欺及洗錢。

審理時，賴女喊冤，強調她也是被騙。法院調查，賴女交付提款卡前，家人曾提醒可能遭詐騙，她雖曾起疑，卻仍相信「楊主任」，還傳訊息給「楊主任」，寫著「你們作業我是放心，但我的家人都起疑心，我怎麼解釋都他們都不相信。」，甚至相信對方能幫忙取回存款。即使帳戶被列警示帳戶，她還傳訊息問楊主任，「卡片何時設定完成寄回呢？」。

更離譜的是，賴女交出4張提款卡，仍依對方指示，將胞弟帳戶10萬元匯往指定帳戶。賴女公公也證稱，曾陪她尋求法律諮詢，即使律師告知遭詐，賴女仍不願相信，直到再諮詢才確定自己遭詐騙。

合議庭認為，詐團利用被害人急於取回損失心理，以「先騙錢、再騙帳戶」手法層層設局，不能僅因賴女交付帳戶方式不合理，就認定她明知帳戶將供犯罪使用。檢方證據不足以證明她具幫助詐欺、洗錢的不確定故意，依無罪推定原則，判無罪。可上訴。