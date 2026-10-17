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網戀女友稱父亡缺喪葬費 男險匯3萬台中警郵阻詐

中央社／ 台中17日電

陳姓男子與自稱離婚的網友網戀，對方稱父親離世缺喪葬費要借新台幣3萬元，還指導陳姓男子臨櫃匯款時要說「歸還親戚購物款」，郵局員工發現有異報案，與台中警方成功阻詐。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，警方日前接獲轄內郵局通報，男子雖聲稱要「歸還親戚購物款」，但對購買品項與細節說法反覆，疑遭詐騙，請員警前往協助。

經警方到場了解，陳姓男子透過通訊軟體結識自稱香港離婚返台女子，網戀後女方傳訊哭訴父親突然過世，卻籌不出喪葬費，希望陳姓男子借3萬元應急。

陳姓男子建議對方先向親友商借，或向里長、區公所申請急難救助與勞工保險死亡給付，但在女方多次請託下，他到郵局匯款，女方還提醒「現在詐騙集團很多」，遇詢問時務必告知是「還親戚購物款」以規避查核。

經員警確認為典型「假交友、真詐財」手法，並說明相關詐騙案例，陳姓男子才打消匯款念頭，向郵局員工與員警致謝。

台中 網戀 女友 詐騙 警察

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