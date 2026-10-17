假長老混進教會LINE群組 騙匯208萬攔下198萬

詐騙集團連教會也不放過！一名教會工作人員今年9月加入熟識幹事建立的LINE群組，誤信群組內盜用長老頭像的詐騙分子，依指示匯出208萬元，對方食髓知味，再要求匯款8萬美元，才讓工作人員驚覺有異，向長老本人查證發現受騙，報警及時啟動金融機構圈存機制，成功攔阻198萬餘元。

刑事局表示，詐騙集團近期鎖定機關團體，冒用負責人身分寄送電子郵件，再利用LINE群組詐騙工作人員。這起案件發生於9月初，詐團先假冒教會長老，寄送電子郵件給教會幹事，要求建立LINE群組，幹事誤認是長老交辦的工作，依指示建立以教會為名的事務群組，並邀請其他工作人員加入。

詐團隨後盜用長老的LINE頭像，冒充本人進入群組，先詢問教會銀行帳戶餘額，工作人員如實回報後，再要求將208萬元匯入指定帳戶。由於群組是熟識的教會幹事建立，對方又使用長老頭像，工作人員沒有起疑，依指示匯款後，還拍下匯款單據回傳群組。

不料假長老收到匯款後，又要求工作人員再匯8萬美元，這次被害人引起懷疑，立即打電話向長老本人確認，才發現長老根本沒有交代匯款，群組內的長老是詐騙集團假冒，趕緊通報處理，經金融機構啟動圈存攔阻機制，成功攔下198萬餘元。

刑事局表示，這類詐騙手法不同於直接盜用親友LINE帳號，詐團先透過假電子郵件，誘使真正的幹事建立工作群組，再冒名加入，利用群組是熟人建立的特點，降低其他成員戒心。民眾即使收到熟識同事或主管建立的群組邀請，只要有人要求匯款，仍應透過電話向本人確認，不能僅憑頭像或群組名稱判斷身分。

刑事局發現有詐騙集團假冒教會長老，混入群組中詐財。記者廖炳棋／翻攝