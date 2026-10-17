刑事局攜富邦產險防詐 共享詐騙情資建立預警機制

刑事警察局昨天與富邦產險簽署反詐騙合作意向書，未來將針對新興詐騙手法、產險相關詐騙案例及可疑交易態樣，建立雙向資訊交流及風險預警機制，並透過保險公司的電子保單、理賠通知等管道向民眾宣導防詐。富邦產險去年透過多元服務通路發送超過880萬則防詐提醒，警方希望結合產險業廣大的客戶網絡，擴大防詐宣導成效。

刑事局16日由局長邱紹洲與富邦產險董事長許金泉代表雙方簽署合作意向書。邱紹洲表示，詐騙手法持續翻新，犯罪型態日益多元，單靠警方查緝難以全面防堵，必須結合民間企業力量，將第一線掌握的詐騙手法及犯罪資訊，透過不同管道傳遞給民眾。

根據雙方合作規畫，刑事局將提供詐騙樣態及防制經驗，富邦產險則運用保險服務網絡，建立風險預警及防詐宣導管道，讓民眾在辦理投保、接收保單或申請理賠時，也能接觸最新防詐資訊。

富邦產險官網防詐專區目前列有假保單、冒名簡訊及車禍和解詐騙等常見手法，包括詐團假借高報酬保單誘騙民眾匯款，或冒用保險公司名義發送保單異常、理賠補件等簡訊，誘使民眾點擊不明連結、提供個資。民眾如接獲可疑通知，應透過保險公司官方管道查證，避免直接匯款或交付驗證碼。

富邦產險表示，公司目前已透過電子保單、理賠通知及LINE官方帳號傳遞防詐資訊，去年共發送超過880萬則防詐關懷及提醒訊息，另連續三年推出多國語言金融防詐數位繪本，今年也與台灣大哥大、Gogolook合作，介紹常見來電、簡訊及網站詐騙手法，推廣數位防詐工具。

富邦產險董事長許金泉表示，未來將把警方提供的防詐專業及犯罪資訊，融入保險服務與消費者教育，強化民眾辨識詐騙的能力。刑事局則表示，希望透過資訊交流、聯合宣導及資源共享，持續擴大公私協力防詐的範圍。