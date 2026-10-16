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國稅局：營所稅核定通知email是詐騙 勿點不明連結
財政部北區國稅局今天表示，稅務調查等重要事項，國稅局都會以正式公文書寄送，近期有公司收到主旨為「營利事業所得稅核定通知書通知」的電子郵件，屬詐騙訊息，請民眾與企業不要點擊不明連結或開啟附件。
財政部北區國稅局今天透過新聞稿表示，近年詐騙郵件猖獗，稅務調查等重要事項，國稅局都會以正式公文書寄送，不會透過電子郵件夾帶不明連結或檔案辦理稽查通知。
北區國稅局說，民眾及營業人收到可疑稅務郵件時，務必牢記防詐3步驟，不點擊郵件中的可疑連結或附件、先查證通知內容及寄件來源、收到稅務資訊應循正式管道確認。民眾或營業人如果需要確認，可透過國稅局官方網站或電話查詢，切勿直接依郵件操作指示或在可疑網站輸入個人或公司資料，以免帳號、身分或營業資訊遭竊取。
北區國稅局呼籲，面對來路不明的稅務通知，應保持冷靜並先行查證；若收到疑似詐騙郵件，可撥打165反詐騙專線，或洽各地區國稅局免費服務電話0800-000321查證。
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